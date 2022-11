Mengetahui Kelebihan dan Keunggulan New Honda Vario 125, Dengan Keluaran Pertamanya Pada Tahun 2012

Honda New Vario 125 ditampilkan dalam event Launching resmi di GAIA City Mall Kubu Raya . Skuter matik atau skutik anyar Honda ini bawa sejumlah perubahan menarik.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Tepat sepuluh tahun sejak peluncuran pertama pada tahun 2012 silam, New Honda Vario 125 hadir lagi pada awal September 2022.

Pembaruan Vario 125 merupakan upaya Honda untuk mempertahankan dominasi di skutik entry level kelas 110-125cc.

Kali ini yang pertama akan dibahas ada desain, sebab desain merupakan bagian penting karena menjadi hal pertama yang dilihat oleh calon konsumen.

Untuk desain New Vario 125, pada dasarnya tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang lama. Orang yang melihat akan sadar bahwa ini merupakan model terbaru, jika melihat pelat nomor.

Meski mirip-mirip dengan yang lama bukan berarti tanpa ubahan sama sekali. Motor ini membawa perubahan di beberapa bagian di eksterior. Ada kesan tampangnya dibuat mirip yang lama agar jadi pembeda dengan Vario 160.

Untuk diketahui Vario 125 resmi meluncur namun tampilannya masih mirip dengan Vario 125 lama, berbeda dengan Vario 160 yang meluncur pada Februari 2022 untuk gantikan Vario 150.

Padahal sebelumnya tampang Vario 125 dan Vario 150 berbagi desain. Bisa dibilang peluncuran New Vario 125 penegasan Honda untuk Vario 125 dan Vario 160 yang berbeda secara kelas.

Honda R&D Southeast Asia Co Ltd Sampong Sureechairattanakul mengatakan, New Vario 125 dikembangkan melihat kebutuhan konsumen saat ini. Mesin lama masih cukup mewadahi kebutuhan tersebut.

"Untuk model Vario 125 ini itu dikembangkan berdasarkan kebutuhan konsumen saat ini. Kemudian disesuaikan dengan pola penggunaan konsumen sehari-hari, tetap mempertahankan keunggulan untuk dipakai harian, dan dipakai perkotaan," ujarnya di Cikarang, Jawa Barat, waktu itu.

Jika melihat secara dekat sebetulnya perubahan di eksterior cukup terasa. Penampilannya kini lebih sporty, dengan fairing yang memiliki lubang dan detail di bagian tebeng yang agresif.

Ubahan lainnya yaitu bentuk spion, ban lebih besar dan ada tambahan smart key system serta colokan USB buat charging gawai di konsol boks sebelah kiri. Konsol tersebut punya penutup sehingga aman dari air. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kencan Harian Bahas Desain New Honda Vario 125"