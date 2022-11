Kabar Skuad Lavani Bogor Jelang Proliga 2023, Welcome Back Leandro Martins

TRIBUNPOTNIANAK.CO.ID - Berikut update daftar skuad Lavani Bogor jelang berlaga di turnamen voli bergengsi Proliga 2022.

Manajemen Lavani kembali mengumumkan rekrutan terbaru untuk slot pemain asing, kendati sang pemain bukanlah pemain baru bersaa Lavani.

Ya, pemain tersebut adalah Leandro Martins da Silva, yang musim lalu merupakan pemain yang turun menghantarkan Lavani meraih gelar juara Proliga 2021.

Kedatangan sang pemain diumumkan melalui akun media sosial @lavani.forever

Welcome to Indonesia, Leandro Martins da Silva!

Selamat bergabung kembali di Lavani pada Proliga 2023! Kehadiran Leandro memperkuat Lavani pada Proliga 2022 merupakan capaian yang membanggakan bagi kami.

Ia berhasil meraih penghargaan sebagai Top Scorer of Proliga 2022

Suatu kehormatan bagi manajemen Lavani terutama Bapak SBY selaku pembina kami menerima kesediaan Leandro bertekad untuk mempertahankan gelar juara pada Proliga 2023.

Enjoy Indonesia, Leandro and give the best for us! Vamos! @ tulisnya

Kedatangan Leandro menambah kekuatan pemain asing setelah sebelumnya juga ada pemain asal Kuba Jorge Garcia yang kembali menjalin kerja sama bersama Lavani.

Proliga edisi ke-21 ini akan digelar di Bandung, Purwokerto, Palembang, Gresik, Malang, Yogyakarta untuk babak reguler putaran satu dan dua.

Sedangkan untuk babak empat besar putaran satu dan dua, serta grand final akan dihelat di Gresik, Semarang, dan Solo.

Kemudian babak grand final akab digelar di GOR Among Rogo, Yogyakarta, 18 dan 19 Maret 2023.

Untuk jangan lewatkan aksi para pemain tebraik ditingkat nasional dan para pemain asing yang meramaikan persaingan.