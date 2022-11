Jadwal Jam Tayang Final Liga Voli Indonesia 2022 Live Sabtu PBV AU vs Bank Jatim Surabaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak Jadwal lengkap jam tayang pertandingan grand final Livoli Divisi Utama 2022.

Liga Voli Indonesia 2022 akhirnya memasuki fase puncak yakni perebutan juara baik putra dan putri.

Sesuai jadwal pertandingan final berlangsung di GOR Magetan, Jawa Timur.

Adapun final pertama di sektor putri akan berlangsung pada Sabtu 12 November 2022.

• Klasemen Akhir Final Four Liga Voli Indonesia 2022 Hari Ini Lengkap Daftar Tim Lolos Final

Adapun pertandingan pembuka akan digelar dengan perebutan gelar juara tiga dan empat pada pukul 16.00 WIB.

Adapun dua tim ang beranding yakni Kharisma Premium kontra Petrokimia Gresik.

Ini akan menjadi pertemuan yang ketigakalinya kedua tim sejak babak final four, di mana kemenangan selalu diraih Petrokimia Gresik.

Terakhir Petrokimia Gresik mengalahkan Kahrisma Bandung dengan skor 3-0.

Di atas kerta Yolla Yuliana Cs tentunya lebih diunggulkan.

Selanjut partai final putri akan mempertemukan PBV AU kontra Bank Jatim Surabaya.

PBV AU akan berhadapan dengan Bank Jatim Surabaya.

• Jadwal Final Liga Voli Indonesia Divisi Utama 2022 Live Moji TV Lengkap Prediksi Tim Lolos

Di babak final four PBV AU yang berstatus runner up grup final four mengumpulkan 12 poin dengan empat kemenangan dan dua kali kalah.

Sementara Bank Jatim Surabaya mengoleksi 13 poin, dengan empat kemenangan dua kali kalah, namun BJS unggul ratio set.

Duel di sektor putri ini tentunya akan menyajikan tontonan yang menarik.