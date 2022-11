Alasan Maudy Ayunda Hingga Kini Belum Mau Punya Anak dari Jesse Choi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terungkap alasan artis Maudy Ayunda belum mau punya anak usai dinikahi oleh pria berdara Korea, Jesse Choi.

Pasangan artis yang baru menikah memang kerap dicerca dengan pertanyaan seputar momongan.

Maudy mengatakan bahwa untuk saat ini memang dia dan Jesse Choi, suaminya, sepakat untuk menghabiskan waktu berdua saja.

"Memang kita ada intentionally (niat) nunggu dulu," kata Maudy Ayunda dikutip dari channel YouTube-nya.

"Dan itu karena kita obrolin kayaknya akan lebih baik jangka panjangnya kalau kita mentally, emotionally ready (siap secara mental dan emosional)," lanjutnya.

Pembicaraan tentang hal itu rupanya sudah mereka bahas dan sepakati sebelum resmi menikah.

"Memang dari awal sebelum nikah udah ada pembahasan," kata Maudy.

"Nanti kalau kita nikah, mungkin 1-2 tahun dulu kita ini yuk, kayak pacaran lah intinya," lanjut Maudy.

Memang, untuk saat ini Maudy ingin menebus waktu yang sudah terlewat begitu saja di masa mudanya karena sibuk bekerja.

"Karena gue juga ngerasa masa-masa muda sibuk banget," ucap Maudy.

"Gue juga kayak ngerasa kurang allow myself to live a life, entah itu travelling, untuk ngapain yang gue mau," imbuhnya.

Menurut mereka itu penting untuk merasa setelah lengkap dan utuh sebagai individu sebelum menjadi orangtua.

Agar nanti kedepannya mereka bisa menjadi sosok orangtua yang lebih siap.

"Jadi kita sempat ngobrol dan setuju, let's definitely take the time to do that (ayo menikmati waktu untuk melakukan itu- traveling dan lainnya)," ujar Maudy.