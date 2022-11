Soal Bahasa Inggris Ulangan Umum Semester Ganjil Kelas 3 dan Kunci Jawaban Soal Pilihan dan Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal ulangan umum semester ganjil Bahasa Inggris kelas 3 sebagai persiapan menghadapi ujian sekolah tahun ini.

Bagi siswa yang akan menghadapi ujian sekolah yaitu ulangan umum baiknya belajar menggunakan soal latihan.

Supaya bisa lebih cepat belajar melalui berbagai soal yang telah dipelajari.

Melalui soal latihan meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab soal.

Serta merangsangkan kemampuan memahami pelajaran lebih cepat.

Latihan soal ini dibuat layaknya soal ulangan umum di ujian sekolah sehingga mempersiapkan siswa agar siap menghadapi ujian sekolah.

• Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka Semester 1

Soal pilihan ganda

Choose the correct answer by crossing ( x ) a, b, c or d!

1. Mr. Budi has a son. His name is Muhammad Laksana

A : “Who Mr. Budi for Muhammad Laksana?”

B : “Mr. Budi is Muhammad Laksana’s ….”

a. Mother

b. Brother

c. Father

d. Sister

2. Sinta is my little sister

The Indonesian sentence is ….

a. Sinta adalah ibuku

b. Sinta adalah bibiku

c. Sinta adalah kakak perempuanku

d. Sinta adalah adik perempuanku

3. Bu Ayu adalah bibiku

The english sentence is ….

a. Mrs. Ayu is my uncle

b. Mrs. Ayu is my aunt

c. Mrs. Ayu is my grandmother

d. Mrs. Ayu is my nephew

4. is – this – fingers – my

The correct order is ….

a. Is this my fingers

b. This is fingers my

c. This is my fingers

d. Fingers my is this

5.