Feni Rose Pilih Bercerai, Tersirat Pesan Penuh Makna untuk Sang Buah Hati

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Putuskan bercerai pada 2019, Presenter Feni Rose tersirat sebuah pesan untuk kedua anaknya dari hasil pernikahan dengan Enkito Herman Nugroho.

Pengalaman menelan pil pahit harus berpisah dengan suami tercinta menjadi pelajaran berharga bagi Presenter kondang itu.

Saat itu Feni Rose hanya meminta agar anak-anaknya tetap mensyukuri atas apa pun yang terjadi dalam hidup, termasuk dengan perceraiannya.

“Aku selalu bilang sama anakku, kepala kita adalah ruangan yang kosong gitu, kita boleh pilih mau taruh apa,"

"Apakah benda yang indah yang kita suka atau simpan sampah,” kata Feni Rose dikutip Kompas.com dalam YouTube Melaney Ricardo, Kamis 10 November 2022.

“Aku bilang, aku tahu kamu sedih karena kenangan indah yang kita lalui sebagai keluarga."

"Tapi kita syukuri pernah bersama, kita pernah happy-happy, kita pernah ke sini, and the move on."

"Kita buat cerita yang baru yang menyenangkan. Itu nasihat buat dia dan aku,” ucap Feni Rose.

Menurut presenter berusia 48 tahun itu, saat ini ia hanya bisa mengucapkan rasa terima kasih atas perjalanan hidupnya.

“Kita ucapkan terima kasih atas apa pun yang terjadi. Itu termasuk latihan penemuan diri aku,” tutur Feni Rose.

Lantas, adakah perasaan bersalah Feni Rose terhadap anak-anaknya atas perceraiannya?

“Kalau anak-anakku sudah cukup melihat bahwa orangtuanya baik-baik saja.

Kami enggak musuhan, enggak saling menjelekkan, itu satu PR yang sudah lewat,” ucap Feni Rose.

“Yang kedua kami tetap menjadi orangtua, kita tetap hadir, kalau mereka salah tetap kami tegur, apa pun itu. Itu buat aku ya sudah, apalagi,” lanjut Feni Rose.