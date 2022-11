Keren! Atlet Cabor HAPKIDO Mempawah Sukses Persembahkan 8 Medali di Porprov Kalbar 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kontingen Kabupaten Mempawah berhasil menambah perbendaharaan medali pada ajang Porprov Kalbar 2022.

Perolehan medali kali ini datang dari cabang olahraga (Cabor) bela diri Hapkido, dengan sukses mendulang 8 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu, yang berlangsung di GOR IAIN Pontianak pada Selasa 8 November 2022.

Pengurus Bidang Kepelatihan HAPKIDO Mempawah, Ahmad Yani mengatakan, pertandingan berlangsung ketat karena materi para atlet yang bertarung di ajang Porprov nyaris merata.

“Alhamdulillah, berkat perjuangan anak-anak demi mengharumkan nama Kabupaten Mempawah, kita berhasil meraih delapan medali. Yakni, 3 emas, 2 perak dan 3 perunggu,” katanya, ketika di konfirmasi, Rabu 9 November 2022.

Dirinya sangat bersyukur atas raihan medali dari Cabor bela diri HAPKIDO, dan menambah perolehan medali Kontingen Kabupaten Mempawah di ajang Porprov Kalbar 2022.

“Ini lah sumbangsih kami selaku pengurus dan atlet HAPKIDO untuk menambah medali bagi kontingen Kabupaten Mempawah. Terima kasih atas doa seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KONI Mempawah, Wendri Fachrizal, turut merasa bangga atas prestasi atlet cabor HAPKIDO yang meraih delapan medali bagi Mempawah.

“Terima kasih atas kerja keras tim pelatih dan atlet HAPKIDO. Semoga jumlah medali kita terus bertambah, sebab beberapa cabor lainnya di ajang Porprov mulai berlaga hari ini,” ujarnya singkat.

Adapun perolehan medali dari Cabor HAPKIDO terdiri dari:

A. Medali Emas:

1. Hendriawan di kelas Under 63kg Putra.

2. Yoris di kelas Under 68 kg Putra.

3. Bagus di kelas Under 73 kg Putra.

B. Medali Perak

1. Alin Dinar di kelas Under 53 kg Putri.

2. Nia Flora di kelas Under 57 kg Putri.

C. Medali Perunggu:

1. Hendriawan di kelas Hyung Individual Putra.

2. Satria di kelas Under 58 kg Putra.

3. Utari di kelas Under 46 kg Putri.

