Harga Oli Mesin Mobil Bulan November 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk tetap menjaga performa mobil agar tetap optimal saat digunakan. Pergantian oli perlu dilakukan secara berkala.

Sebab oli mesin mobil adalah salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan kondisinya.

• Faktor Cuaca Pengaruhi Konsumsi Bahan Bakar Mobil, Ini Penjelasan Pakar Konversi Energi Otomotif

Ada dua patokan untuk pergantian oli mesin, yaitu berdasarkan jarak tempuh atau berdasarkan waktu.

Waktu yang baik untuk pergantian oli adalah setelah 6 bulan atau per 10.000 km. Namun, bisa juga disesuaikan dengan instruksi dari pabrikan atau buku servis.

Oli sendiri memang tidak memiliki masa kedaluwarsa, bahkan jika mobil tidak digunakan dalam waktu lama.

Namun, jika tidak diganti secara berkala, bisa terjadi penumpukkan di bak oli. Kualitas oli juga bisa menurun, ditambah lagi adanya sisa-sisa endapan oli di dapur pacu.

• Mengetahui Rembesan Oli Pada Motor Honda Beat, Ini Kemungkinan Penyebabnya

Ini bisa terjadi jika pemilik kendaraan tidak melakukan pergantian oli secara berkala.

Berdasarkan pantauan di sejumlah situs jual beli daring pada Sabtu 5 November 2022, perubahan harga oli tidaklah signifikan jika dibandingkan dengan harga pada bulan Oktober 2022 yang lalu.

Beberapa mengalami kenaikan sedikit, seperti oli dari Pertamina, Shell, dan Total. (*)

Berikut ini daftar kisaran harga oli mesin mobil 1 liter per November 2022 :

Pertamina

Pertamina Prima XP SAE 20W-50 1L, Rp 38.500

Pertamina Fastron SAE 10W-40 1L, Rp 144.000

Pertamina Fastron Gold SAE 5W-30 1L, Rp 115.000

Pertamina Fastron Gold SAE 0W-20 1L, Rp 107.000

Shell

Shell Helix HX3 SAE 20W-50 1L, Rp 36.500

Shell Helix HX6 SAE 10W-40 1L, Rp 75.000

Shell Helix HX8 SAE 5W-30 1L, Rp 76.000

Shell Helix Ultra SAE 0W-20 1L, Rp 185.000

Total

Total Quartz 3000 SAE 20W-50 1L, Rp 80.000

Total Quartz 7000 SAE 10W-40 1L, Rp 53.000

Total Quartz 9000 SAE 5W-30 1L, Rp 95.000

Total Quartz 8000 SAE 0W-20 1L, Rp 86.000

Mobil

Mobil Special SAE 20W-50 1L, Rp 60.000

Mobil Super 2000 X2 Semi Synthetic SAE 10W-40 1L, Rp 100.000

Mobil Super 2000 SAE 5W-30 1L, Rp 120.000

Mobil Super 3000 SAE 0W-20 1L, Rp 140.000

Motul

Motul Multipower SAE 20W-50 1L, Rp 179.000

Motul Multigrade Plus SAE 10W-40 1L, Rp 128.000

Motul H-Tech 100 Plus SAE 5W-30 1L, Rp 162.000

Motul H-Tech 100 Plus SAE 0W-20 1L, Rp 273.000

Castrol

Castrol Magnatec SAE 10W-40 1L, Rp 105.000

Castrol Magnatec SAE 5W-30 1L, Rp 110.000

Repsol

Repsol Elite Super SAE 20W-50 1L, Rp 62.500

Repsol Elite Injection SAE 10W-40 1L, Rp 70.000

Repsol GXR Platinum SAE 5W-30 1L, Rp 68.000

Repsol GXR Green SAE 0W-20 1L, Rp 103.000

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Update Harga Oli Mesin Mobil per November 2022"