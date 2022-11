Profil Vianda Nurfidya, Puteri Maritim Indonesia Runner Up 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Vianda Nurfidya merupakan Puteri Maritim Indonesia Runner Up 2022. Prestasi lain yang pernah diraih National Fully Funded Delegation of Ekspedisi Sang Abdi di Lombok, NTB, tahun 2022.

Nanda sapaan akrabnya juga pernah menjadi Dare Runner Up 2 Pontianak 2021 dan National Fully Funded Delegation of Ekspedisi Semut Merah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tahun 2019.

Sarjana Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Pontianak saat ini menjadi karyawan di Poltekkes Kemenkes Pontianak, tahun 2017 - sekarang, Edukator dalam program Kementerian Kesehatan Penanggulangan TBC di Sambas 2021, Enumerator Penilaian Status Gizi Kota Pontianak 2017 dan Enumerator Penilaian Status Gizi Kalbar pada 2015.

Penyisihan Putera Puteri Maritim Indonesia 2022 dilakukan September 2022. Karantinanya dilakukan di Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal 21-30 September 2022 dan grand final digelar tanggal 1 Oktober 2022 di Graha Marinir Jakarta Pusat.

Proses seleksi dilaksanakan pra karantina, yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara secara online oleh Tim Putera Puteri Maritim Indonesia Pusat.

Peserta yang lolos dalam kedua seleksi tersebut, maka secara resmi dinyatakan sebagai Finalis Putera Puteri Maritim Indonesia 2022 mewakili provinsi masing-masing.

"Saya tertarik dengan ajang ini adalah karena maritim Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa besar, terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga mempunyai sejarah kejayaan maritim pada masa kerajaan tempo dulu," ujarnya.

Biodata

Nama lengkap: Vianda Nurfidya

Tempat lahir: Pontianak

Tanggal lahir: 25 November 1995

Alamat: Jalan Tebu Gang Nilam Sari

Riwayat pendidikan:

SD : SD Negeri 04 Pontianak Barat

SMP : SMP Negeri 16 Pontianak

SMA : SMA Negeri 4 Pontianak

Perguruan Tinggi : Poltekkes Kemenkes Pontianak

Hobi: Seni dan Volunteering

Makanan & minuman favorit: Ayam Bakar, Rendang, dan Kopi

Warna favorit: Biru

Nama orangtua :

Ayah : Ramlan

Ibu : Fitria Dewi Bafadhal

Pekerjaan orangtua:

Ayah : Pensiunan PNS

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Suku orangtua:

Ayah: Bugis

Ibu : Melayu Arab

Nama saudara kandung (kalau ada):

Adek ;

1. Vianisya Nurfiqa

2. Vianola Nurfitrah

3. Muhammad Vianizar

Pasangan (istri/suami) : Belum menikah

Akun media sosial

Instagram: @viandavn

Prestasi dan penghargaan yang pernah di raih :

- Puteri Maritim Indonesia Runner Up 2022

- National Fully Funded Delegation of Ekspedisi Sang Abdi di Lombok, NTB, tahun 2022

- Dare Runner Up 2 Pontianak 2021

- National Fully Funded Delegation of Ekspedisi Semut Merah di Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, tahun 2019

Perjalanan karir:

- Karyawan di Poltekkes Kemenkes Pontianak, tahun 2017 - sekarang

- Edukator dalam program Kementerian Kesehatan Penanggulangan TBC di Kab. Sambas, tahun 2021

- Enumerator Penilaian Status Gizi Kota Pontianak, tahun 2017

- Enumerator Penilaian Status Gizi Kalimantan Barat, tahun 2015. (*)

