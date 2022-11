Jadwal Liga 1 Indonesia 2022 Belum Diputuskan, Ini Daftar Sisa Lawan Persib Bandung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut info jadwal Liga 1 Indonesia lengkap kabar skuad Persib Bandung.

Hingga kini seruan untuk kelanjutan Liga 1 Indonesia 2022 masih disuarakan insan sepak bola di tanah air.

Desakan tersebut tak terlepas di antaranya mempertimbangkan nasib klub, pemain dan orang-orang bergantung dalam sepak bola di tahan air.

Hingga kini sejumlah klub sudah melakukan latihan rutin, untuk mengantisipasi komeptisi dilanjutkan sewaktu-waktu.

Persib Bandung misalnya sudah melakukan latihan bersama pasca libur.

Persib masih menyisakan sejumlah lawan di sis Liga 1 Indonesia 2022.

Sejumlah pertandingan tersebut termasuk partai tunda pasca tragedi Kanjuruhan Malang.

Adapun sisa lawan Persib Bandung tersebut mulai dari Persija Jakarta, Persik, hingga Persebaya.

Ada 23 laga sisa yang masih harus dilakoni Maung Bandung.

Daftar sisa lawan Persib Bandung

- Persib Bandung vs Persija Jakarta

- Persik Kediri vs Perisb Bandung

- Persib Bandung vs Persebaya

- Dewa United vs Persib Bandung

- Persis Solo vs Perisb Bandung

- Persib Bandung vs Persita

- Persikabo 1973 vs Perisb Bandung

- Persib Bandung vs Bhayangkara FC

- Madura United vs Persib Bandung

- Persib Bandung vs Borneo FC

- PSIS Semarang vs Perisb Bandung

- Persib Bandung vs PSS Sleman

- Bali United FC vs Persib Bandung

- Persib Bandung vs PSM Makassar

- Rans Nusantara FC vs Persib Bandung

- Persib Bandung vs Arema FC

- PS Barito Putera vs Persib Bandung

- Persib Bandung vs Dewa United