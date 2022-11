Hasil Undian Liga Europa 2022, Jose Mourinho Siap Jika Berhadapan dengan Barcelona di Babak Playoff

Jose Mourinho pelati AS Roma - Jose Mourinho mengatakan siap menghadapi tim dari Liga Champions sat playoff babak 16 besar Liga Europa. Adapun Undian Playoff babak 16 besar Liga Europa berlangsung pada Senin 7 November 2022 pukul 19.00 WIB.

RIBUNPONTIANAKA.CO.ID - Berikut ini jadwal lengkap babak 16 besar Liga Europa 2022-2023.

Namun diketahui, sebelum berlangsungnya pertandingan babak 16 besar maka akan lebih didahulukan laga playoff.

Undian Playoff babak 16 besar Liga Europa akan berlangsung di House of European Football di Nyon, Swiss pada Senin 7 November 2022 pukul 19.00 WIB.

Diketahui total sudah ada 16 tim yang akan saling beradu di babak playoff Liga Europa 2022-2023.

Kemudian pertandingan babak playoff 16 besar Liga Europa akan dilangsungkan dua leg, mulai 16 dan 23 Februari mendatang.

Nantinya pemenang dari babak playoff berhak lolos ke 16 besar Liga Eropa melawan tim yang berhasil juara grup di babak 32 besar sebelumnya.

Babak 16 besar Liga Eropa rencananya dimulai pada 9 dan 16 Maret 2023.

Salah satu tim yang berhasil masuk ke babak playoff adalah tim AS Roma.

AS Roma gagal finish sebagai tim juara grup, klub asuhan Jose Mourinho hanya sanggup bertengger diposisi kedua penyisihan Grup.

Sehingga AS Roma harus bertarung untuk mempertaruhkan asanya melaju ke babak 16 besar Liga Eropa dengan melawan tim peringkat tiga di penyisihan grup Liga Champions.

Pelatih AS Roma yang dijuluki The Special One itu menilai kekuatan calon lawan di play-off 16 besar Liga Eropa seperti ikan hiu.

Perumpaan ikan hiu dapat menggambarkan calon lawan AS Roma yang sulit dihadapi karena buas dan berbahaya.

Berdasarkan hal tersebut, skuad berjuluk Giallorossi diminta mengembangkan permainan terbaiknya agar bisa melangkah jauh di Liga Eropa musim ini.

"Kami sekarang akan menghadapi hiu yang turun dari Liga Champions," buka Jose Mourinho dikutip dari laman Football-Italia.