Hasil Drawing Liga Champions 2022-2023 Babak 16 Besar Potensi Munchen Vs PSG hingga Madrid Vs Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 16 tim akan diundi untuk menghadapi babak knock out Liga Champions 2022-2023.

Drawing babak 16 besar Liga Champions akan dilangusngkan pada Senin, 7 November 2022 pukul 18.00 WIB.

Drawing akan dilangsungkan di Nyon, Swiss.

Melihat hasil dari babak penyisihan grup Liga Champions terdapat beberapa skema terjadi big match pada babak 16 besar.

Pasalnya beberapa tim besar keluar sebagai runner up pada penyisihan grup.

Berdasarkan aturan yang ada, para juara grup akan ditempatkan pada pot unggulan.

Sedangkan runner up ditempatkan pada pot non unggulan.

Berdasarkan pembagian pot itu, bisa saja ada pertemuan Bayern Munchen Vs Liverpool, Real Madrid Vs Liverpool.

Bayern Munchen Vs PSG, Machester City Vs PSG hingga Madrid Vs AC Milan.

Selanjutnya aturan lainnya tim yang berasal dari satu negara tidak akan bertemu terlebih dahulu pada babak 16 besar.

Pada babak 16 besar kali ini, Inggris dan Jerman mengirimkan 4 wakil dan Italia 3 wakil dan Portugal 2 wakil.

Sementara Spanyol, Prancis dan Belgia masing-masing mengirimkan satu wakil ke babak 14 besar.

Berikut daftar tim lolos ke fase gugur UCL 2022/23:

Juara Grup: