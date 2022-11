Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad, Kapolres Ajak Masyarakat Meneladani Akhlak Rasulullah

Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana, S.I.K., M.H., menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2021 / 1443 H yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman, Jalan Dalong kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Rabu 2 November 2022,

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana, S.I.K., M.H., menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2021 / 1443 H yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman, Jalan Dalong kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Rabu 2 November 2022, pukul 20.00 wib.

Acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dibuka dengan berbagai sholawat pujian kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia dan Wakil Bupati Ketapang H. Farhan S.E., M.Si., kemudian dilanjutkan dengan tabligh akbar dari K.H. Gus Kholil Ahmad As Shodiq, Pengasuh Pondok Pesantren Al Fatah Temboro Jawa Timur.

Tabligh Akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun ini mengusung tema “ Mari kita lebih mengenal akhlak Rasulullah SAW dan kita kuatkan persaudaraan dan ukhwah islamiyah ”.

Dalam sambutannya, KH Gus Kholil Ahmad menyampaikan peringatan hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW bagi umat islam semdiri bukanlah tanpa makna, kehadiran beliau mengajarkan umat tentang keimanan dan ketaqwaan yang mendalam kepada Allah SWT, perjuangan, kesetiaan, pemikiran dan tauladan beliau memberikan contoh kepada umat manusia.

“ Allah SWT berfirman dalam QS. Al Ahzab ayat 21 yang artinya " Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah " terang penceramah.

Sementara itu Kapolres Ketapang dalam kesempatannya mengungkapkan rasa syukurnya, dan mengajak warga jamaah yang hadir untuk meneladani sifat Nabi Besar Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari dan bersama-sama untuk mensyukuri dalam peringatan hari lahir Nabi Besar Muhammad SAW.

“ Kita telah mendapat rahmat dan berkah yang terbesar dari Allah SWT yaitu didatangkannya ditengah tengah kita sosok Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan cahaya yang terang. Patutlah kita selalu memanjatkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad dan akhlak serta keteladanan beliau dapat kita contoh serta ikuti. Mudah mudahan di hari akhir nanti kita semua umat islam mendapat syafaat dari Baginda Rasulullah SAW,” pungkas Kapolres.