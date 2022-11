Jose Mourinho Ogah Turun Kasta! Misi Wajib Menang AS Roma Kontra Ludogorets di Liga Europa

MARCO BERTORELLO / AFP

Pelatih AS Roma asal Portugal Jose Mourinho menyaksikan pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Hellas Verona dan AS Roma di “Stadion Marcantonio Bentegodi” di Verona pada 31 Oktober 2022. AS Roma akan melakoni laga matchday keenam sekaligus menjadi laga penentunya di Liga Europa dengan menjamu Ludogorets yang berlangsung pada Jumat 4 November 2022 pukul 03.00 WIB.