Matchday ke-6 Liga Europa: Sorotan Laga Real Sociedad vs Manchester United, Arsenal vs FC Zurich

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal lengkap matchday keenam Liga Europa 2022-2023.

Liga Europa matchday keenam akan dimulai pada Jumat 4 November 2022 dini hari WIB.

Matchday keenam Liga Europa 2022-2023 akan menyajikan beberapa pertandingan seru.

Diantaranya adalah melibatkan Arsenal dan Manchester United.

Adapun kedua tim ini akan saling bentrok melawan lawannya, Real Sociedad vs Manchester United dan Arsenal vs FC Zurich.

Sebanyak 16 laga berlangsung dengan masing-masing delapan pertandingan bergulir serentak.

Pertandingan ini akan terbagi dalam dua sesi, delapan pertandingan akan kick off pukul 00.45 WIB.

Delapan pertandingan yang akan kick off pukul 00.45 WIB adalah dari Grup E sampai Grup H.

Delapan pertandingan itu adalah FC Sheriff vs Omonia Nicosia, Real Sociedad vs Manchester United, FC Midtjylland vs Sturm Graz, Feyenoord vs Lazio dan Olympiacos vs Nantes.

Dua pertandingan lainnya Qarabag FK vs Freinburg dan AS Monaco vs FK Crvena Zvezda.

selanjutnya delapan pertandingan yang kick off pukul 03.00 WIB dari Grup A sampai Grup D.

Delapan pertandingan itu adalah Arsenal vs FC Zurich, Bodoe/Glimt vs PSV Eindhoven dari Grup A, lalu Dynamo Kiev vs Fenerbahce dan Rennes vs AEK Larnaca di Grup B.

Lalu Real Betis vs HJK Helsinki dan AS Roma vs Ludogorets Razgrad di Grup C dan SC Braga vs Malmo FC dan Union St Gilliose vs Union Berlin di Grup D.

Persaingan pada matchday 6 masih sengit karena beberapa grup masih mencari juara grup untuk lolos langsung ke babak 16 besar.

Sebagian berjuang untuk menjadi runner up, sehingga menghadapi play off melawan peringkat 3 Liga Champions 2022-2023.