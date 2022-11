Jadwal Liga 1 Indonesia 2022 Masih Ditunggu, Cek Daftar Sisa Lawan PSM Makassar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut informasi terkini mengenai jadwal lanjutan Liga 1 Indonesia 2022 lengkap daftar sisa lawan PSM Makassar.

PSM Makassar hari ini tengah merayakan hari ulang tahun ke-107 tentunya menantikan lanjutan kick off Liga 1 Indonesia 2022.

PSM hingga penundaan kompetisi bercokol di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 22 poin hasil enam menang empat seri.

Tim berjuluk Juku Eja hanya berselisih satu poin dari pemuncak klasemen sementara yakni Borneo FC dan Madura United.

Beberapa pekan sebelumnya PSM sempat bercokol di pucuk klasemen.

Secara statistikl PSM sejauh ini mencatatkan 18 gol dan baru kemasukan enam gol.

PSM masih menyisakan cukup banyak pertandingan termasuk sisa laga tunda di antaranya melawan Barito Putera.

Kemudian Persikabo, Persita Tanggerang hingga Bhayangkara FC.

Selain itu juga ada laga-laga berat yang masih dihadapi oleh PSM seperti Persija Jakarta, Bali United, hingga Persib Bandung.

Adapun kepastian Liga 1 saat ini masih menantikan keputusan dari pihak terkait.

Namun sejumlah kabar telah beredar jadwal Liga 1 kemungkinan berlanjut akhir November atau awal tahun 2022.

Namun ini masih menunggu keputusan resmi terlebih pengusutan tragedi Kanjuruhan masih berlangsung.

Jadwal sisa PSM Makassar

- PS Barito Putera vs PSM Makassar

- PSM Makassar VS Persikabo 1973

- PSM Makassar vs Persita Tanggerang

- Bhayangkara FC vs PSM Makassar

- PSM Makassar vs Madura United FC

- PSM Makassar vs PSIS Semarang

- Borneo FC vs PSM Makassar

- PSM Makassar vs PSS Sleman

- Bali United vs PSM Makassar

- Persija Jakarta vs PSM Makassar

- PSM Makassar vs RANS Nusanatara FC

- Arema FC vs PSM Makassar

- PSM Makassar vs PS Barito Putera

- Persib Bandung vs PSM Makassar

- PSM Makassar vs Persik Kediri

- Persebaya Surabaya vs PSM Makassar

- PSM Makassar vs Dewa United FC

- PSM Makassar vs Persis Solo

- Persikabo 1973 vs PSM Makassar

- Persita Taggerang vs PSM Makassar

- PSM Makassar vs Bhayangkara

- Madura United vs PSM Makassar

- PSIS Semarang vs PSM Makassar

- PSM Makassar vs Borneo FC Samarinda