Takaaki Nakagami Kembali Balapan di MotoGP Valencia Pasca Cedera Tangan Kanan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebalap Takaaki Nakagami akan kembali Balapan di MotoGP Valencia 2022 pekan ini.

Cedera tangan kanan yang dialami Pebalap LCR Honda Idemitsu ini membuatnya abses di tiga Balapan MotoGP.

Diantaranya MotoGP Thailand, Australia dan terakhir Malaysia.

Cedera tangan kanan Takaaki Nakagami dinyatakan sembuh oleh dokter Jepang.

Takaaki Nakagami membagikan momen bahagia tersebut pada akun twitter miliknya.

Takaaki Nakagami memposting dua gambar dirinya yang membawa koper.

Takaaki Nakagami juga menuliskan Off to Spain, I’ll return for the final round in Valencia!

“Berangkat ke Spanyol. Saya akan kembali untuk putaran final di Valencia!,” tulisnya.

Selama Grand Prix Aragon, Pebalap Jepang itu jatuh setelah insiden dengan Marc Márquez di awal Balapan.

Karena terjatuh, Takaaki Nakagami mengalami cedera di tangan kanannya.

Cedera tangan kanan membuatnya harus menjalani operasi di Barcelona seperti disadur dari motosan.es, Selasa 1 November 2022.

Meski mengalami cedera tangan kanan, sang Pebalap ingin hadir di Grand Prix rumahnya, MotoGP Jepang.

Setelah hampir tiga tahun MotoGP tidak melakukan perjalanan ke negara Jepang karena krisis kesehatan, balapan kali ini menjadi lebih spesial bagi Pebalap Honda.

Namun, Takaaki Nakagami tidak seratus persen.