Saat Tingkat Keamanan Berpergian Naik Pesawat Terbang Kini Disorot

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saat tingkat keamanan melakukan perjalanan naik pesawat terbang disorot jika dibandingkan dengan moda transportasi umum lainnya.

Ketika melakukan suatu perjalanan baik melalui jalur darat, laut dan udara memang mempunyai risiko tersendiri.

Besarnya tingkat risiko juga hampir sama.

Artinya, semua perjalanan mempunyai risiko yang tidak jauh berbeda.

Untuk itu, tidak perlu takut ketika melakukan suatu perjalanan. Nikmati saja suasana dan kenangan yang tercipta didalamnya.

Dikutip dari tulisan Chappy Hakim (KSAU 2002-2005) dalam buku "Tanah Air Udaraku Indonesia" seorang sahabat pernah bertanya tentang seberapa aman bepergian menggunakan pesawat terbang, karena dia akan melakukan penerbangan jauh ke luar negeri.

Pertanyaan dari kebanyakan orang yang jarang atau bahkan yang juga cukup sering bepergian.

Pilihan bepergian menggunakan pesawat terbang memang selalu bergantung pada tujuan masing-masing.

Yang pasti adalah bepergian menggunakan pesawat terbang akan sangat praktis, cepat sampai tujuan, dan aman.

Persoalannya adalah bepergian dengan pesawat terbang memang mahal dibanding dengan moda transportasi lainnya.

Persoalan aman atau tidak, tetap saja agak menggangu banyak orang, terutama bila baru saja terjadi kecelakaan.

Kecelakaan pesawat terbang memang selalu dramatis. Korban yang ratusan jumlahnya, pesawat terbang yang hancur lebur, dan sulitnya mengenali tubuh para korban akan selalu mengerikan.

Dari banyak statistik yang dibuat oleh institusi terpercaya, tetap dan konsisten menyebut bahwa penerbangan adalah moda transportasi yang paling aman dibanding dengan moda angkutan lainnya.

David Owen, seorang Aerospace Engineer dalam bukunya yang terkenal berjudul Air Accident Investigation menyebut bahwa The riskiest part of any flight is the drive to and from the airport.

