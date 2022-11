Pelajar Meninggal Tertabrak Mobil Pikap di Desa Korek Ambawang, Polisi Beberkan Kronologinya

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, KUBU RAYA - Terjadi laka lantas antara mobil pikap dan sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar di Jalan trans kalimantan kembali memakan korban, kini terjadi dikawasan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, Selasa 1 November 2022

Kanit Laka Sat Lantas Polres Kubu Raya Ipda Wayan membeberkan, jika selain sepeda motor dan mobil pikap, kecelakaan juga turut menimpa sepeda motor lainya yang tengah melintas

“ Sebelum terjadi kecelakaan mobil pick up KB 8014 AM yang dikemudikan Januel dari arah Tayan menuju kota dengan menarik mobil pikap up KB 8401 AV yang dikemudikan Heriman yang saat itu dalam keadaan mogok.

"Kemudian sesampainya di TKP mobil pick up KB 8401 AV hilang kendali lari kekanan menabrak sepeda motor yang dikendarai Ikun Lestari yang membonceng dua orang penumpang pada saat berhendi di pinggir jalan” jelas Ipda Wayan.

Selain itu pikap juga menabrak sepeda motor dari arah Pontianak menuju ke arah Tayan tanpa TNKB yang dikendarai Elsa(18) yang membawa penumpang, akibat dari kecelakaan tersebut Elsa meninggal dunia dan penumpang atas nama Ezra mengalami luka berat dan 3 orang korban mengalami luka ringan .

“Para korban pun sudah dibawa kerumah sakit untuk perawatan lebih lanjut, petugas pun telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti,” ungkapnya.

Kasubsi penmas polres kubu raya Aipda ade, membenarkan kejadian tersebut, petugas di lapangan telah mengamankan barang bukti di Polres Kubu Raya.

"Kami Polres Kubu Raya mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam berkendara, mengingat cuaca dengan intensitas curah hujan tinggi masih mengguyur wilayah Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya," tegas Ade