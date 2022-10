Wakapolsek Singkawang Barat Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Raya Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Polsek Singkawang Barat Wakapolsek hadiri peringatan Nabi Muhammad SAW hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 19.30 Wib telah dilaksanakan kegiatan Tabligh Akbar Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 144 H / Tahun 2022 bertempat di Masjid Raya Singkawang Jl. Merdeka No. 21 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat dengan tema *Meneladani Akhlak dan Meningkatkan Cinta Kepada Baginda Rasulullah SAW;

Hadir dalam kegiatan Wakil Walikota Singkawang Drs. H. Irwan M.SI., Kabagops Polres Singkawang Kompol Andri Syahroni S.IP.,M.M., Wakapolsek Singkawang Barat, AKP Zulkarnaen , Sekretaris MUI Kota Singkawang Drs. H. Edy Purwanto Ahmad, Penceramah Ust. Ahmad Abdul Bari, S.H.I., Perwakilan BKMT se-Kota Singkawang, Masyarakat Kota Singkawang -+ 200 orang.

• Gelar Peringatan Maulid Nabi, Ini Harapan Kapolsek Embaloh Hulu

Sambutan Wakil Walikota Singkawang

- Mari kita bersama saling menguatkan dalam doa dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT, semoga hadir kita disini memberi energi positif bagi kita keluarga dan masyarakat, pada tanggal 5 nanti rombongan Kota Singkawang akan berangkat ke Kab. Ketapang untuk mengikuti MTQ dan mota doakan semoga berprestasi;

- Di tahun 2045 nanti indonesia diprediksi menjadi Negara besar ke-5 diindonesia, ada yang bilang dikarenakan kita 85 persen muslim dan dapat bersatu, bapak ibu sekalian mari kita mengsekolahkan anak yang pelajaran agamanya lebih besar untuk mendidik akhlak anak anak kita.

- Saya selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting menghimbau bapak ibu sekalian apabila mendapatkan anak dibawah 3 Th yang pertumbuhan/ berat badan tidak sesuai untuk segera melapor ke Puskesmas terdekat untuk mencegah stunting pada anak-anak kita;

Berikut tausiah Ustaz Ahmad Abdul Bari.

- Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai pecinta baginda rasulullah SAW, peringatan maulid yang kita laksanakan malam ini adalah perbuatan yang baik dan harus kita laksanakan, 1 amalan yang disampaikan nabi muhammad saw yang pasti diterima dan diturunkan allah swt, barang siapa yang bershalawat 1 kali kepadaku allah akan membalas dengan 10 kebaikan;

- Satu kisah di zaman Syaikh Abdurrahman Ad-Diba'i adanya seorang anak kecil yang diam-diam hendak ikut berziarah ke makam nabi muhammad saw karena kerinduannya.

Ketika sampai diperbatasan Kota Madinah anak terebsut bertanya kepada syaikh apakah tanah ini pernah dipijak rasulullah, anak tersbut kemududian mencium tanah dan seketika wafat.

Memceritakan kisah Nabi Muhammahld SAW yang dikisahkan rela menahan lapar dan memyembunyikan dari para sahabat dan umatnya agar tidak membebani bahkan rasulullah mengganjal perut dengan batu agar bisa menahan lapar.

- Mudahan-mudahanan dari cerita Nabi Muhammad saw bisa menjadi tauladan bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, dapat memumbuhkan cinta kota kerinduan kita terhadap rasulullah SAW.

Kapolsek Singkawang Barat AKP Dwi Raharjo, SH, MH melalui AKP Zulkarnain menjelaskan dengan kehadiran Polri untuk memberikan rasa aman dengan melaksanakan penjagaan, himbauan dan pengaturan lalu lintas hingga mencegah laka lantas, kemacetan dan tindak pidana dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan iman dan taqwa.