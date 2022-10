Final Rotary Championship S2 2022 Kayong Utara, Tim Crw Keluar Sebagai Juara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - Rotary Digital Entertaiment telah menyelenggarakan turnament Rotary Championship S2 tahu. 2022 di Kabupaten Kayong Utara, bekerjasama dengan Komunitas Esports Sukadana, serta didukung Pemkab Kayong Utara melalui Disporapar dan juga KONI Kayong Utara di warung kopi Wk.Wk Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar.

Sekitar 126 peserta pemain game esport Mobile Legends mengikuti turnament Rotary Championship S2 2022 ini.

Selaku Ketua Pelaksana kegiatan, Uti Ibrahim Susanto mengatakan acara ini merupakan acara tahunan dari Rotary Digital Entertaiment.

“Bangkitkan animo Esports Kayong Utara,” kata Uti, Senin 31 Oktober 2022.

Untuk itu, Ia berharap dari turnament ini kembali membangkitkan Esports di Kabupaten Kayong Utara dan mengangkat Esports supaya berdampak positif.

Dari pertandingan ini, untuk sistem yang diterapkan yakni secara offline dengan pertandingan Best of Three dari penyisihan sampailah ke babak final.

“Turnamen ini memperebutkan piala Bergilir Rotary Digital Entertaiment dan uang pembinaan Rp. 5 juta,” jelasnya

Seusai melewati tahap kualifikasi, sebanyak 4 tim masuk ke babal semifinal dan ketika menang menuju ke babak final. Tim yang berada di semifinal diantaranya tim CRW dari Ketapang, captain jack dari Kayong Utara, Brotherhood Kage dari Ketapang serta poc baso dari Kayong Utara.

“Duel sengit pada perebutan juara 3 mempertemukan captain jack melawan poc baso. Dimenangkan poc baso,” ujarnya.

Sama dengan perebutan juara pertama, antara Tim CRW dan penantang pada final ini Brotherhood Kage. Dari duel sengit tersebut, berhasil dimenangkan tim crw.

“Tim Crw menang, mempertahankan juara 2 season berturut,” tukasnya. (*)

