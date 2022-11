Dunia Games Telkomsel Gelar DG Con 2022, Gunakan Teknologi Metaverse

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Telkomsel melanjutkan konsistensinya dalam memperkuat ekosistem dan industri gaming serta eSports di Indonesia untuk terus berkembang semakin inklusif. Hal ini diwujudkan dengan menggelar ajang Dunia Games Con (DG Con) 2022, yang berlangsung 28-30 Oktober 2022 di Basket Hall Senayan, Jakarta.

DG Con 2022 merupakan festival yang menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan seru guna memberikan pengalaman terbaik bagi para pegiat serta pelaku industri gaming dan esports Indonesia.

Melalui event seminar interaktif dari berbagai profesional di ekosistem games dan eSports (DG Fest), malam penghargaan bagi para insan gaming (DG Awards).

Hingga turnamen games Free Fire melalui Dunia Games League (DGL) 2022.

Selain itu rangkaian kegiatan dikemas dalam konsep hiburan yang atraktif, seperti cosplay competition, celebrity fun match hingga penampilan musik dari artis dan band ternama.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengungkapkan Dunia Games Telkomsel kembali mengukuhkan konsistensinya dalam mendorong pengembangan industri gaming dan eSports Tanah Air melalui gelaran DG Con 2022.

"Kegiatan ini merupakan gabungan dari kesuksesan dua kegiatan sebelumnya, yakni DG Fest dan DG Award, yang mana pada penghujung tahun lalu mencapai 1,7 juta visitor di metaverse serta turnamen tahunan Dunia Games League, dengan 10 juta penonton di tahun sebelumnya," jelasnya.

• Biodata 5 Pemain BOOM Esport Valorant, Satu-satunya Tim Indonesia yang Lolos Valorant Champions 2022

"Melalui Dunia Games, kami akan terus membuka lebih banyak peluang kemajuan bagi para pegiat dan pelaku industri gaming dan esports Indonesia agar semakin meningkatkan kapabilitas secara lebih profesional, sehingga mampu menjadi yang terdepan di kancah global,” ujarnya.

Untuk rangkaian acara utama DG Con 2022 pada 28-30 Oktober 2022 di Basket Hall Senayan Jakarta digelar secara offline.

Pengunjung dapat menikmati berbagai keseruan secara langsung seperti beragam sesi seminar interaktif yang menampilkan lebih dari 50 narasumber dari para ahli, pegiat, dan para profesional, dengan pembahasan sejumlah topik menarik mengenai industri gaming dan esports di Indonesia.

DC Con 2022 juga menggelar malam penghargaan DG Awards 2022 bagi para insan gaming yang telah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekosistem dan industri games & esports di Indonesia.

Untuk penganugerahan DG Awards 2022 tersebut, sejumlah kategori yang akan diumumkan antara lain Male & Female Esports Player of The Year, Esports Team of The Year, Game Publisher of The Year, Esports Coach of The Year, dan berbagai kategori unggulan lainnya.

Selain itu, juga akan diumumkan insan penerima penghargaan Top Lifetime Achievement 2022.

Pada malam puncak gelaran DG Con 2022, Dunia Games Telkomsel juga akan menggelar Grand Final Dunia Games League (DGL) 2022, yang sebelumnya telah diselenggarakan sejak September 2022.