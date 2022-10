Perubahan yang Terjadi di Pernikahan Maia Estianty dan Irwan Mussry di Usia ke 4 Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Sebagai seorng produser, Maia Estianti kini sudah mempunyai pasangan hidup yang amat sayang padanya.

Menjadi sosok suami idaman, tampaknya Irwan Mussry berhasil membahagiakan Maia Estianty tersebut.

Tampak dengan jelas, Irwan Mussry sering membelikan barang mewah untuk sang istri dan juga anak-anak sambungnya.

Kebahagiaan itu juga terpancar dari raut wajah Maia setiap kali menceritakan tentang suaminya tersebut yang juga seorang pengusaha kaya raya.

Tahun ini, Irwan Mussry dan Maia Estianty merayakan usia pernikahan mereka yang keempat, pada Sabtu 29 Oktober 2022.

Selama empat tahun berumah tangga dengan Irwan Mussry, Maia menganggap dirinya sebagai perempuan yang paling beruntung.

"Wanita paling beruntung!!! Ya, tepat hari ini, 4 tahun lalu, aku menjadi wanita yang paling berbahagia, karena suamiku berjanji di depan orangtuaku untuk menyayangi dan membahagiakan anaknya," tulis Maia seperti dikutip dari akun instagramnya.

"Dan sampai hari ini pun, Mas Irwan masih sama dan menepati janjinya," ujar Maia lagi.

Ibu tiga anak ini kemudian berterima kasih kepada Irwan Mussry karena sudah membuat hatinya tentram dan bahagia hingga sekarang.

"Terima kasih selalu ingin menyenangkan istri, juga selalu berbuat yg terbaik untuk anak2 dan menyayangi mereka dengan tulus hati," tulis Maia.

Ia menceritakan, ibunya menangis setelah Irwan Mussry berjanji untuk membahagiakan Maia.

"Di situ, ibuku bilang 'kami tak butuh apa2, kecuali kamu membahagiakan anak saya'.

Bapak dan ibu pun langsung memberikan ridho nya untuk kita boleh menikah," ungkap Maia.

Di sisi lain, Maia meminta maaf jika masih belum menjadi istri yang terbaik untuk Irwan Mussry.

Namun, baginya, Irwan Mussry merupakan contoh nyata bahwa Sang Pencipta mengabulkan doanya dalam hal jodoh.

"Happy Anniversary my love, my everything, my best husband and daddy in the world !!!! You are the best !!! @irwanmussry .. semoga kita akan tetap selalu harmonis, rukun dan bisa membahagiakan satu sama lain sampai maut memisahkan," tutur Maia.

Maia Estianty dan Irwan Mussry menikah di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Pernikahan itu dihadiri keluarga dan sahabat Maia Estianty dan Irwan Mussry. (*)

