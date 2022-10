Real Betis Dipastikan Ikut Drawing Babak 16 Besar Liga Europa, Bagaimana Nasib Manchester United ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Empat tim sudah memastikan langkah ke babak 16 besar Liga Europa.

Tim tersebut terdiri dari Real Betis, Union Saint-Gilloise, Freiburg dan Ferencvaros.

Keempat tim ini akan dipastikan mengikuti drawing Babak 16 Besar Liga Europa 2022-2023.

Sedangkan ada beberapa time lit di Liga Europa malah belum bisa memastikan dirinya lolos ke babak 16 besar.

Sebut saja seperti tim Arsenal dan Manchester United.

Kedua tim ini wajib memastikan langkah maju ke babak 16 besar jika berhasil menang dilaga selanjutnya.

Adapun tim-tim bertradisi lebih kuat seperti AS Roma, Lazio, Braga, atau AS Monaco masih menentukan nasibnya di partai terakhir.

Tidak seperti Arsenal atau Manchester United yang terjamin finis dua besar, keempat klub itu masih terancam turun kelas ke kompetisi level tiga, UEFA Conference League.

AS Roma maksimal cuma akan lolos via play-off karena hanya memperebutkan peringkat kedua Grup C bersama Ludogorets.

Persaingan Lazio paling sengit di Grup F karena semua penghuninya masih berpeluang menjadi pemimpin klasemen.

Masing-masing juara grup akan maju otomatis ke babak 16 besar Liga Europa.

Adapun para runner-up masih harus melalui play-off melawan 8 tim peringkat ketiga dari fase grup Liga Champions.

Tiket langsung sebagai juara grup menjadi target utama karena di play-off nanti sudah menunggu tim-tim kuat lungsuran dari Liga Champions.

Keberadaan Barcelona, Sevilla, hingga kemungkinan besar Juventus dan Atletico Madrid jelas bakal menjadi hambatan serius bagi para runner-up grup Liga Europa jika ingin masuk babak 16 besar.

