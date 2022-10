Siswi MTs Negeri 1 Mempawah Raih Juara 1 Senam Jepin Rentak Melayu Tingkat Pelajar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Mempawah kembali dulang prestasi. Kali ini siswa MTs Negeri 1 Mempawah meraih juara 1 lomba Senam Jepin Rentak Melayu Mempawah Tingkat Pelajar se-Kabupaten Mempawah.

Kegiatan itu dihelat pada 26-27 Oktober 2022 oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Mempawah.

Kepala MTs Negeri 1 Mempawah, Tutik Rusmawati mengucap syukur atas prestasi yang kembali diraih oleh siswanya.

“Alhamdulillah. Tim senam jepin dari MTs N 1 Mempawah meraih juara 1. Kami merasa bersyukur dan berbahagia atas prestasi yang diraih anak-anak tim senam jepin dan pelatih ibu Tri Tika, guru seni dan budaya yang alumni jurusan seni tari,” ungkap Tutik Rusmawati, Jumat 28 Oktober 2022.

Sementara itu, Kepala Kemenag Mempawah Hasib Arista turut merasa bangga atas prestasi yang diraih siswa-siswi madrasah Kabupaten Mempawah.

“Kami bangga atas prestasi yang diraih siswa-siswi madrasah Kabupaten Mempawah yang terus berlomba-lomba mengharumkan nama madrasah dan Kabupaten Mempawah. Semoga prestasi yang diperoleh menjadi inspirasi bagi peserta didik lainnya,” ujar Hasib Arista.

Tim Senam Jepin MTs Negeri 1 Mempawah terdiri dari lima orang, yakni:

1. Siti Khotimah Saputri (Kelas VIII C).

2. Meisya Meilidia (Kelas VIII C).

3. Ririn Nurdyanti (Kelas IX B).

4. Shania Adzraa Kamila (Kelas IX C).

5. Lutfiani Aqila (Kelas IX A). (*)

