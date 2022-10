Referensi Drama Korea Mr. Queen yang Viral dengan Pro dan Kontra Zaman Kerajaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Baru-baru ini kembali viral lagi serial drama Korea kerajaan yang berjudul Mr. Queen.

Serial ini sudah tayang pada tahun lalu, dan kini masih menerima rating yang tertinggi dan berhasil mengalahkan drama Korea Start Up.

Drakor Mr. Queen adalah drama komedi dan kolosal yang berkisah mengenai Ratu Kim So Yong (diperankan oleh Shin Hye Sun), ratu Joseon dengan jiwa seorang pria yang terperangkap di dalam dirinya.

Dirilis melalui tvN, rupanya drama Korea satu ini banyak menerima pro dan kontra loh.

Ada sebagian yang menilai Mr. Queen menghibur dengan aksi komedinya, tapi juga ada yang menganggap tak pantas karena bertema kerajaan dengan cerita tokoh nyata.

Rating lampaui Start-Up Menurut Nielsen Korea, rating episode pertama drama ini berhasil menembus angka rata-rata nasional 8,0 dan puncak 9,9 persen.

Bahkan untuk area Seoul, ratingnya mencapai 11,0 persen.

Dengan angka tersebut, Mr. Queen berhasil menduduki tempat pertama dari seluruh saluran televisi kabel.

Mr. Queen juga berhasil melampaui rating penayangan perdana drama pendahulunya, Start-Up.

Drama yang diperankan Kim Jung Hyun dan Shin Hye Sun ini juga menempati peringkat penonton kedua tertinggi untuk drama akhir pekan tvN, setelah Mr. Sunshine (2018).

Dianggap lecehkan sejarah Korea Mr. Queen bercerita seputar seorang pria dari zaman modern yang terlibat dalam sebuah insiden dan ketika bangun, menyadari jiwanya terjebak dalam tubuh ratu di dinasti Joseon.

Drama ini juga berdasar pada web drama asli Tiongkok, Go Princess Go yang diadaptasi dari novel China karya Xian Chen.

Seorang netizen menuduh Xian Chen pernah bersikap rasis terhadap orang Korea.

Netizen itu mengatakan dalam karya lainnya, Xian Chen juga berulang kali menggunakan kalimat slang untuk menghina orang Korea.