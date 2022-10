Aplikasi WA Agar Terlihat Offline Padahan Online Setting Sejumlah Fitur di WhatsApp

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aplikasi WhatsApp ( WA ) merupakan platform yang paling banyak diinstal untuk layanan chatting di seluruh dunia.

Memiliki banyak fitur untuk komunikasi baik chat, kirim gambar/file hingga call.

Tidak hanya itu saja WA juga memiliki banyak fitur yang memanjakan privasi seseorang.

Seperti fitur untuk terlihat offline padahal online dan tetap bisa melakukan chatting seperti biasa.

Melalui Aplikasi WhatsApp, pengguna bisa melakukan banyak hal sehingga WA saat ini menjadi Aplikasi chat utama yang digunakan banyak orang pemilik smartphone.

Untuk itulah adakalanya pengguna sesekali ingin membuat WhatsApp terlihat offline padahal online.

Hal itu bertujuan agar mengurangi orang yang menghubungi lewat WA, atas sedang ingin istirahat sejenak.

Mengaktifkan fitur tampak offline ada beberapa layanan yang harus di setting sebagai berikut :

1. Nonaktifkan last seen

- Masuk WA lalu ke ikon titik tiga pojok kanan atas.

- Pilih Settings dan akun berikutnya klik Privasi.

- Pada menu Who Can See My Personal Info, klik Last Seen dan pilih Nobody.

- Semua orang, pada kontak yang disimpan atau tidak akan melihat WA kita tidak aktif atau offline.

2. Matikan Centang Biru