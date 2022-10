Produk Unggulan UMKM Kayong Utara Tampil di Pameran Pontianak Expo 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Produk-Produk unggulan Kabupaten Kayong Utara turut menyemarakkan event Pontianak Expo 2022.

Event yang digelar mulai 20 Oktober hingga 24 Oktober 2022 ini bertepatan dengan hari jadi kota Pontianak yang ke-251, dan terlaksana di Pontianak Convention Center (PCC).

Lebih lanjut, event ini bertujuan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada industri produk unggulan daerah dan UMKM mempromosikan Produk-Produk unggulan baik barang maupun jasa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kayong Utara merupakan salah satu peseta kegiatan Pontianak Expo 2022. Sebanyak 25 UMKM Kayong Utara turut berpartisipasi.

Adapun produk unggulan yang ditampilkan ini, diantaranya terasi, kerupuk ikan dan udang, lempok durian, anyaman tikar dan tanjak dari pandan, ikan teri, dan kopi Liberica Kayong Utara yang berhasil memenangkan kategori Best Alternative Coffee In the World 2022 Spanyol, dari 15 produsen kopi berbagai negara. Paling diminati para pengunjung yakni anyaman tikar daun pandan.

Mengenai hal ini, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kayong Utara, Elyani menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kayong Utara beserta OPD terkait, Dekranasda, Bank Kalbar cabang Kayong Utara selaku promotor, pihak gemawan, yayasan palung serta seluruh Umkm yang telah berpartisipasi.

“Semua peserta Umkm bersemangat memasarkan produk mereka, karena momen pameran ini merupakan peluang yang berharga untuk memasarkan produk. Banyak pengunjung yang tertarik dengan produk-produk binaan Dekranasda,” ujarnya. Senin 24 Oktober 2022.

Ia menuturkan, bahwa produk yang ditampilkan ini merupakan unggulan Kayong Utara.

“Selain anyaman tikar pandan, kopi Liberica yang memenangkan penghargaan beberapa waktu lalu juga sangat diminati pengunjung,” tutupnya.

