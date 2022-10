Promo Makanan JCO Terbaru 24 - 30 Oktober 2022, 1 Liter JCoccino + Iced Chocolate Hanya 119 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah promo makanan dan minuman terbaru pada promo JCO hari ini Senin 24 Oktober 2022.

Gerai JCO selalu memiliki promo-promo terbaru setiap pekan.

Saat ini ada weekly promotion 1 Liter JCoccino + Iced Chocolate hanya 119 ribu saja berlaku 24 - 30 Oktober 2022.

Kemudian akan ada promo I LOVE JCO akan kembali hadir pada 7-11 November 2022, 3 Box Jpops hanya 135 Ribu saja mulai 17-31 Oktober 2022, menu donut-donut manis, promo JCO JPops DIY Kit, promo JCO Jcroffle, promo JCronut, JCO Dynamic Duos series.

Kemudian ada juga 1 Box Donuts, Duetto donut, Duology donut, Milo Oreo Frappe, dan Hot Milo Oreo, promo JCO Donat croissant, promo JCO Burger, promo JCO Original Glazed JCroffle, promo JCO Golden Nautical Tumbler, promo JCO JCOOL Twist, Promo JCO Brew Box, promo JCO Dynamic Duos, promo JCO Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Berikut adalah berbagai promo JCO hari ini Senin 24 Oktober 2022 yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

Weekly Promotion

HARI SENIN JADI LEBIH MENYENANGKAN KARENA PROMO 2L HANYA 119K!

Nggak ada yang lebih menyenangkan dari 1L ICED JCOCCINO + 1L ICED CHOCOLATE hanya 119k saja! Segernya Jcoccino dan Chocolate bikin hari Senin kamu makin seru!.

Langsung aja dapetin promo ini dengan order lewat www.jcodelivery.com atau aplikasi JCO karena ada FREE DELIVERY! Dapatkan juga Jpoints untuk setiap transaksi melalui aplikasi JCO.

Make sure to power up with a good sip! Have a good Monday you all!

JPop DIY Kit

Playing with JPOPS DIY kit. Let your creativity take over this weekend!.

JPOPS DIY kit features 12 plain JPOPS with six toppings: Dark Chocolate, Strawberry Chocolate, White Chocolate Dips, Dark Chocolate Sprinkle, Rainbow Sprinkle, dan Oreo Sprinkle.