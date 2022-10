Kapolsek Singkawang Sekatan Hadiri Tabligh Akbar dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi di Sagatani

Acara Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid At-Taqwa alamat Jl. Sagatani Kapsen RT. 06 RW. 03 Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Jumat 21 Oktober 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kapolsek Singkawang Selatan AKP Inayatun Nurhasanah S.H, Kepala Kantor KUA Kecamatan Singkawang Selatan, menghadiri acara Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid At-Taqwa alamat Jl. Sagatani Kapsen RT. 06 RW. 03 Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Jumat 21 Oktober 2022.

Hadir juga Camat Singkawang Selatan Apriyanto S. Sos, Ustaz Hatoli, S. Sy, MH selaku penceramah, Ketua Masjid At-Taqwa Tarmizi, Tokoh Agama/ Masyarakat, Jamaah Masjid At-Taqwa dan Undangan yang hadir sekira 150 orang.

Adapun susunan acara sebagai berikut, di antaranya Pembukaan, Pembacaan Khalam Ilahi, Sambutan Ketua Panitia, Sambutan Kepala Kantor KUA Kec. Singkawang Selatan, Sambutan Camat Singkawang Selatan, Tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Hatoli, S. Sy, MH dan Doa penutup.

Berikut Tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Hatoli, S. Sy, MH.

- Peringatan maulid nabi adalah bentuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini mari kita isi dengan hal-hal yang positif seperti kagiatan kita ini, bersholawat, berdzikir dan berdoa, jangan kita isi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat.

- Dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengenang sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW serta keluarga Nabi Muhammad SAW.

- Orang yang mencintai nabi, kelak akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. di utus ke dunia tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

- Ini bukti bahwa kita sayang kepada Nabi, senang kepada Nabi, untuk memuliakan Nabi, cinta kepada Nabi jadi tidak ada salahnya jika kita bersedekah untuk mengadakan maulid, semata-mata untuk Nabi Muhammad SAW.

- Semua dari kita sering merasakan resah, gelisah, gundah-gulana, diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi, entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan anak istri, permasalahan penyakit, permasalahan orang-orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan harta dan lain sebagainya, bahkan juga semua dari kita pernah malas dalam ibadah, pernah turun derajat keimanan, mungkin benar-benar turun. Sampai kadang-kadang kita sangat malas dalam ibadah.

- Segera bertaubat, segera melepaskan dosa, karena kita tidak tahu kapan kematian datang, kematian tidak berbau, tidak ada yang tahu batas ajal kita, segeralah bertaubat.

- Tujuan akhir hidup kita sebenarnya adalah bagaimana bisa selamat setelah kita mati, baik di alam barzakh, baik ketika dibangkitkan, baik ketika di atas shiratal mustaqim, baik ketika selamat dari neraka, Itu sebenarnya tujuan hidup kita, bagaimana bisa selamat setelah kita mati.

Kegiatan selesai sekira jam 21.45 Wib situasi aman terkendali.