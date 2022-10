Jadwal Big Match Liga Champions Matchday ke-5 Live SCTV: Ada Laga Melibatkan PSG Hingga Chelsea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Pertandingan Barcelona vs Bayern Munchen akan mewarnai Big Match yang terjadi di matchday kelima Liga Champions 2022-2023.

Ada beberapa pertandingan menarik yang akan terjadi di matchday ke lima pekan depan.

Ada laga Barcelona vs Bayern Munchen, RB Salzburg vs Chelsea, PSG vs Maccabi Haifa, dan Dortmund vs Manchester City kemudian Ajax vs Liverpool.

Ada 4 pertandingan di Jadwal Liga Champions yang akan tayang di Siaran Langsung SCTV.

Berikut ini ulasan lengkap Big match yang terjadi pada matchday kelima Liga Champions 2022-202:

Pertandingan Barcelona vs Bayern Munchen akan berlangsung di Camp Nou pada Kamis 27 Oktober 2022.

Kemudian ada pertandingan RB Salzburg vs Chelsea yang digelar pada Selasa, 25 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB.

Selanjutnya ada laga PSG vs Maccabi Haifa yang digelar pada Rabu, 26 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB.

Ada juga pertandingan Dortmund vs Manchester City yang berlangsung pada Rabu, 26 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB.

Kemudian ada laga Ajax vs Liverpool yang berlangsung pada Kamis 27 Oktobe 2022 pukul 02.00 WIB.

Laga seru yang ditunggu adalah Barelona vs Bayern Munchen yang kemungkinan besar ditayangkan Siaran Langsung SCTV.

Pertandingan El Classico dengan Real Madrid melihat Barcelona yang terluka mencoba mendorong serangan khusus oleh mantan untuk mengalahkan Catalans 3-1.

Barca sekarang telah membelakangi dinding dan berharap untuk mengalahkan Villareal dan Athletic Bilbao untuk mendapatkan poin pertandingan yang sangat dibutuhkan.