Pole Position MotoGP Malaysia 2022 Hari Ini Lengkap Hasil Kualifikasi Moto2, Moto3

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update hasil kualifikasi MotoGP Malaysia 2022 yang berlangsung di Sirkuit Sepang Malaysia Sabtu 22 Oktober 2022.

Di kelas Moto2 yang barus saja tuntas menempatkan pembalap dari Jepang Ai Ogura di urutan terdepan dalam race Moto2 di Sirkuit Sepang Minggu 23 Oktober 2022.

Dengan demikian ia meraih pole position di Moto2.

Catatan waktunya dibuntuti oleh Tony Arbolino dari Italia dan Aron Canet dari Spanyol.

Sebelumnya sesi kualifikasi dibuka dengan penampilan para pembalap di kelas Moto3.

Hasilnya Dennis Foggia sukses mengambil posisi start terdepan di kelas Moto3 setelah meraih waktu terbaik di sesi kualifikasi.

Pembalap Italia tersebut mencatatkan waktu 02' menit11.4110 detik.

Ia mengungguli Izan Guevara dan Sergio Garcia dari tim Gaviota GASGAS Aspar Team.

Sementara hasil kualifikasi untuk keas Moto2 dan MotoGP hingga berita ini diturunkan masih akan berlangsung.

Hasil Q2 Moto2 Malaysia 2022 :

1. Ai Ogura JP (IDEMITSU Honda Team Asia / Kalex) 02'06.4050

2. Tony Arbolino IT ( Elf Marc VDS Racing Team / Kalex) 02'06.4880

3. Aron Canet ES (Flexbox HP40 / Kalex) 02'06.6520

4. Jake Dixon GB (Inde GASGAS Aspar Team / Kalex )02'06.7010

5. Manuel Gonzalez ES Yamaha VR46 Master Camp Team /Kalex) 02'06.7050

6. Augusto Fernandez ES (Red Bull KTM Ajo / Kalex) 02'06.7380

7. Somkiat ChantraTH (IDEMITSU Honda Team Asia Kalex) 02'06.8960

8. Pedro Acosta ES (Red Bull KTM Ajo Kalex) 02'06.9340

9. Cameron Beaubier US (American Racing Kalex )02'06.9500

10. Alonso Lopez ES Beta Tools Speed Up

