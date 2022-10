Masayu dan Lembu Mendadak Kompak Hadiri Ultah Anaknya, CLBK?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mantan pasangan artis Masayu Anastasia dan Lembu Wiworo Jati mendadak tampil kompak di acara ulang tahun anaknya Samara Anaya Amandri.

Walaupun telah bercerai pada 2016, Masayu dan Lembu tetap bekerja sama dalam hal mengurus anak mereka.

Seperti yang terjadi belum lama ini.

Masayu dan Lembu merayakan ulang tahun Samara yang ke-13.

Momen perayaan ultah Samara dibagikan Masayu melalui akun Instagram pribadinya, @masayuanastasia.

"Samarra’s 13th bday !! ritual tiap tahun dari bayik sampe segede sekarang, gini terus ya nak," tulis Masayu Anastasia.

Masayu memberikan pesan untuk putrinya agar selalu menjadi anak yang baik.

"Tetap jd anak ceces & babuy @lembuwiworojati yang baik dan lembut hati nya, sholehah.. pokoknya semua doa yang terbaik buat kakak," pesan Masayu.

Masayu memastikan Samara tetap mendapatkan cinta yang utuh dari kedua orangtuanya meski ibu dan ayahnya sudah berpisah.

"Love youuuuu til the moon & stars and back again SAMARRA ANAYA AMANDHARI," pungkas Masayu.

Selama kurang lebih 6 tahun bercerai, Masayu dan Lembu masih menjalin komunikasi dengan baik.

Masayu dan Lembu menikah pada 2008 dan bercerai setelah 14 tahun berumah tangga pada 2016.

Comeback layar kaca

Lama tak muncul di layar lebar, aktris peran Masayu Anastasia akhirnya bergabung dalam film The Doll 3.