Menangkal Vagina Berbau dengan 3 Cara Alami, Awas Penyebab Jamuran Pada Vagina, Loh!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Vagina berbau sering disalahartikan dengan berbagai penyakit.

Namun, bisa saja memang menjadi pertanda bahwa kondis tubuh kita sedang tidak sehat.

Vagina yang memiliki bau menyenagt biasanya ditandai dengan adanya jamur.

Vagina berjamur atau infeksi jamur pada vagina merupakan gangguan kesehatan organ reproduksi yang menimbulkan rasa tak nyaman.

Dalam bahasa medis, vagina berjamur disebut dengan kandidiasis vagina. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan berlebih dari jamur Candida albicans.

Pada kasus tertentu, vagina berjamur juga disebabkan oleh spesies Candida lainnya, seperti C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, dan C. krusei .

Mengutip Mayo Clinic, infeksi jamur pada vagina tidak masuk dalam kategori infeksi menular seksual (IMS). Namun, seorang wanita bisa saja mengalami kondisi ini setelah aktivitas seksual pertamanya.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa infeksi jamur mungkin disebabkan kontak antara mulut dengan arena genital (seks oral).

Gejala vagina berjamur

Infeksi jamur pada vagina menimbulkan beberapa gejala dengan tingkah keparahan ringan hingga sedang. Gejala-gejala tersebut antara lain:

Gatal dan iritasi pada vagina dan vulva

Sensasi terbakar, terutama saat berhubungan seksual atau saat buang air kecil

Kemerahan dan pembengkakan pada vulva

Vagina sakit dan nyeri

Ruam vagina

Keputihan kental, putih, tidak berbau

Keputihan encer, namun pada kondisi tertentu sangat kental menyerupai keju cottage

Faktor risiko

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko wanita mengalami infeksi jamur pada vagina, meliputi:

Penggunaan antibiotik: wanita yang sering mengonsumsi obat-obatan antibiotik dapat terkena infeksi jamur di vagina. Hal ini karena antibiotik dapat membunuh bakteri sehat di vagina, sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur yang berlebihan.

Peningkatan kadar estrogen: ibu hamil atau wanita yang menggunakan pil KB berisiko mengalami infeksi jamur di area vagina.

Diabetes tak terkontrol: wanita dengan gula darah yang tidak terkontrol lebih berisiko terkena infeksi jamur, dibandingkan wanita dengan gula darah yang stabil.

Sistem kekebalan tubuh terganggu: wanita yang mengalami terapi kortikosteroid atau infeksi HIV lebih mungkin terkena infeksi jamur pada vagina.

Cara alami mengatasi vagina berjamur

Dokter spesialis kelamin biasanya meresepkan obat antijamur (azoles), seperti mikonazol, klotrimazol, tiokonazol, butokonazol, dan terkonazol.