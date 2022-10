Ditinggal Pesawat di Singapura saat Hendak Pulang ke Indonesia, Ari Lasso Beberkan Kronologinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso mencurahkan isi hatinya setelah dia ditinggal pesawat di Singapura saat hendak pulang ke Indonesia.

Peristiwa tak menyenangkan itu di unggah di akun Instagramnya. Dalam beberapa unggahan di Instagram, Ari Lasso menceritakan peristiwa yang terjadi.

Berikut rangkumannya.

Peristiwa itu terjadi saat Ari Lasso hendak pulang ke Indonesia dari Singapura pada Rabu 19 Oktober 2022.

Dijelaskan Ari Lasso, ia mendapat pemberitahuan bahwa jadwal penerbangannya diganti dari semula 17.35 menjadi 19.35 waktu setempat.

Ari Lasso tiba di bandara sesuai jadwal dan langsung menuju gate yang diumumkan. Namun petugas bandara mengatakan gate untuk penerbangan Ari Lasso dipindahkan.

• Penjelasan Batik Air Soal Ari Lasso Tertinggal Pesawat

"Terus saya pindah ke gate satunya, (dibilang) 'your flight is already fly'," ucap Ari Lasso.

Akibat kejadian itu, Lasso mengalami kerugian besar. Terlebih lagi soal waktu karena dia harus mengadakan konser.

• Dapat tiket pengganti

Setelah mengungkapkan keluhannya itu, Ari Lasso langsung dihubungi oleh pihak maskapai penerbangan tersebut dan mendapat tiket pengganti untuk esok harinya.

Karena trauma ditinggal pesawat, Ari Lasso sudah berada di bandara jauh dari jadwal keberangkatannya.

"Sekarang pesawatnya jam 9 kita sudah di bandara jam 7 sudah di sekitar gate trauma akan kejadian kemarin," ujar Ari Lasso.

• Pesan perbaiki kinerja

Meskipun sudah mendapat penggantian tiket pesawat, Ari Lasso belum mendapatkan penggantian biaya hotel. Meskipun demikian dia tidak mempermasalahkan hal itu.