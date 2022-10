Susunan Pemain Popsivo Polwan vs Kharisma Premium Livoli Divisi Utama 2022 Live Moji TV Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Livoli Divisi Utama 2022 sektor putri memasuki pertandingan krusial di babak reguler putaran kedua yang dihelat, di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada 18 hingga 23 Oktober.

Adalah tim putri Jakarta Popsivo Polwan menghadapi Kharisma Premium Bandung Kamis 20 Oktober 2022 sore WIB.

Pertandingan Jakarta Popsivo Polwan vs Kharisma Premium Bandung disiarkan live streaming Moji TV mulai pukul 16.00 WIB.

Dari sisi materi pemain, Popsivo Polwan sedikit unggul dari Kharisma Premium.

Pemain lincah Amalia Fajrina Nabila, Agustin Wulandari dan Asyifa Tea Ananda diprediksi mampu membawa Popsivo Polwan ke jalur kemenangan.

Namun Kharisma Premium tentu saja bisa membalikkan prediksi.

Kekompakan menjadi andalan utama Kharisma Premium dalam mengarungi Livoli 2022 ini.

Perubahan strategi dalam moment-moment tertentu dari pelatih Agus Irawan, juga menjadi nilai lebih tim asal Bandung tersebut.

Susunan Pemain Jakarta Popsivo Polwan

1. Fajriahni Ema Herawati OH (outside hitter)

2. Bunga Mitasari MB (Middle Bocker)

4. Ayu Cahyaning Siam OP (opposite)

7. Amalia Fajrina Nabila OH (outside hitter)

8. Komang Bumi Rekta S (setter)

9. Lerigia Devina Oktaviani OH (outside hitter)

10. Agustin Wulandari MB (middle blocker)

11. Asyifa Tea Ananda MB (middle blocker)

12. Agfarida Desy Maharani MB (middle blocker)

13. Alfiyyah Nurul Husna OP (opposite)

15. Susilawati L (libero)

16. Desi Ratnasari OH (outside hitter)

19. Novita Dinda Pratama S (setter)

21. Rosalina Wardani L (libero)

Pelatih Utama: Niko Dwi Purwanto

Jadwal Jakarta Popsivo Polwan

* Kamis 20 Oktober 2022 16.00 WIB: Jakarta Popsivo Polwan vs Kharisma Premium Bandung

* Sabtu 22 Oktober 2022 16.00 WIB (peringkat 3 vs 4) atau 18.00 WIB (peringkat 1 vs 2)