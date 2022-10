Live Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2022: Unggulan 1 Jepang Hadang Bilqis, Putri KW Jadi Harapan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Link live hasil 16 Besar Indonesia Masters 2022 tersaji diakhir artikel ini.

Untuk diketahui, setidaknya masih ada puluhan wakil Indonesia yang masih bertahan di turnamen super 100 ini.

Unggulan nomor 1 Jepang, Saena Kawakami akan menghadapi Bilqis Prasista asal Indonesia.

Ini akan jadi pertemuan pertama untuk Saena Kawakami dan Bilqis Prasista.

Selanjutnya Putri Kusuma Wardani atau Putri KW yang menjadi unggulan kedua Indonesia akan menghadapi wakil China Gao Fang Jie.

16 Besar Indonesia Masters 2022 sendiri dilaksanakan Kamis 20 Oktober 2022.

Terlaksana di Platinum Arena, Malang, Jawa Timur, 16 Besar Indonesia Masters 2022 mulai pukul 13.00 WIB.

• Jam Tayang 16 Besar Denmark Open 2022, Jojo Hadapi Wakil Hongkong, Bakri Dihadang Unggulan India

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Masters 2022

Tunggal Putra

* Christian Adinata vs Jeon Hyeok Jin (Korea Selatan)

* Iqbal Diaz Syahputra vs Weng Hong Yang (China)

* Krishna Adi Nugaraha vs Son Wan Ho (Korea Selatan)

* Cho Geonyeop (Korea Selatan) vs Bobby Setiabudi

Tunggal Putri

* Riko Gunji (Jepang) vs Fitriani

* Saena Kawakami (Jepang) vs Bilqis Prasista

* Ruselli Hartawan vs Sri Fatmawati

* Komang Ayu Cahya Dewi vs Jeon Jui (Korea Selatan)

* Gao Fang Jie (China) vs Putri Kusuma Wardani.

• Live Hasil Piala Suhandinata 2022, Dua Langkah Lagi Indonesia Pertahankan Label Juara Bertahan

Aksi Putri KW di Indonesia Masters 2022. Putri KW melaju ke babak 16 Besar (PBSI)

Ganda Putra

* Hwi Tae Kim/Na Sung Seung (Korea Selatan) vs Rahmat Hidayat/Pramudya Kusumawardana

* Boon Xin Yuan/Wong Tien Ci (Malaysia) vs Alfian Eko Prasetya/Ade Yusuf Santoso

* Ghifari Anandaffa Prihardika/Ferdian Mahardika Ranialdy vs Lin Yu Chieh/Su Li Wei (China Taipei)

* Reinard Dhanriano/Kenas Adi Haryanto vs Junaidi Arif vs Haikal Muhammad (Malaysia)