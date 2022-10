Jam Tayang 8 Besar Kejuaraan Dunia Junior BWF Indonesia vs China, Cek Daftar Negara yang Lolos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia berhasil menjadi juara grup A Kejuaraan Dunia Junior BWF 2022 atau Piala Suhandinata di Spanyol.

Keberhasilan Indonesia menjadi juara grup itu usai mengandaskan perlawanan Malaysia dengan skor 4-1 dilaga pamungkas fase grup, Rabu 19 Oktober 2022.

Menjadi juara grup A, Indonesia pun diagendakan menghadapi China pada babak 8 Besar.

China adalah juara grup B dengan raihan poin sempurna dengan 4 kali kemenangan atas India, Australia, Slovenia dan Islandia.

Adapun babak 8 Besar diagendakan berlangsung Kamis 20 Oktober 2022.

Babak 8 Besar Indonesia vs China dijadwalkan pada pukul 01.00 PM atau 13.00 waktu setempat.

Dengan demikian maka Indonesia vs China akan berlangsung mulai pukul 18.00 WIB.

Sekedar informasi, babak 8 Besar pemenang grup A akan bertemu juara Grup B, C vs D, E vs F, dan G vs H.

Daftar Negara Lolos 8 Besar Kejuaraan Dunia Junior BWF atau Piala Suhandinata

* Grup A : Indonesia

* Grup B : China

* Grup C : China Taipei

* Grup D : Inggris

* Grup E : Korea Selatan