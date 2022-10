Jadwal 16 Besar Indonesia Masters 2022, Bentrok Sesama Wakil Merah Putih Tak Terhindarkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Turnamen super 100 Indonesia Masters 2022 kini memasuki babak 16 Besar.

Bentrok sejumlah wakil Merah Putih pun tak terhindarkan.

Diantaranya Ruselli Hartawan vs Sri Fatmawati disektor tunggal putri.

Begitu juga untuk sektor ganda putri yang mempertemukan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Masita Mahmudin/Rosyita Eka Putri Sari.

Termasuk disektor ganda campuran, Alfian Eko Prasetya/Masita Mahmudin akan menghadapi Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

16 Besar Indonesia Masters 2022 dilaksanakan Kamis 20 Oktober 2022.

Terlaksana di Platinum Arena, Malang, Jawa Timur, 16 Besar Indonesia Masters 2022 mulai pukul 13.00 WIB.

Adapun jadwal wakil Indonesia di babak 16 besar Indonesia Masters tersedia diakhir artikel ini.

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Masters 2022

Tunggal Putra

* Christian Adinata vs Jeon Hyeok Jin (Korea Selatan)

* Iqbal Diaz Syahputra vs Weng Hong Yang (China)

* Krishna Adi Nugaraha vs Son Wan Ho (Korea Selatan)

* Cho Geonyeop (Korea Selatan) vs Bobby Setiabudi

Tunggal Putri

* Riko Gunji (Jepang) vs Fitriani

* Saena Kawakami (Jepang) vs Bilqis Prasista

* Ruselli Hartawan vs Sri Fatmawati

* Komang Ayu Cahya Dewi vs Jeon Jui (Korea Selatan)

* Gao Fang Jie (China) vs Putri Kusuma Wardani.

Ganda Putra