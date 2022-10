Dapat Tiket Pesawat Pengganti, Ari Lasso: Supaya Batik Air jadi Perusahaan yang Bisa Diandalkan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapat Tiket pesawat pengganti dari Batik Air, musisi Ari Lasso akhirnya sudah kembali ke tanah air.

Kini penyanyi Ari Lasso akhirnya mendapatkan tiket pengganti setelah dirinya ditinggal pesawat di Singapura.

Dan Ari Lasso juga menyampaikan bahwa maskapai penerbangannya telah merespons dan memberikan dia tiket pengganti.

"Halo teman-teman Batik Air terima kasih untuk reaksinya, saya melewati beberapa teman di institusi negara ini. Terima kasih tiketnya sudah diganti ya," ujar Ari Lasso dalam unggahan terbarunya pada Kamis 20 Oktober 2022.

Trauma tertinggal pesawat lagi, Ari Lasso sudah berada di bandara jauh dari jadwal keberangkatannya.

"Sekarang pesawatnya jam 9 kita sudah di bandara jam 7 sudah di sekitar gate trauma akan kejadian kemarin," ujar Ari Lasso.

Walaupun tiketnya sudah diganti, Ari Lasso masih merasa perlu ada yang dibicarakan untuk memperbaiki kinerja maskapai penerbangan tersebut.

"Supaya Batik Air bisa menjadi perusahaan yang bisa diandalkan dan membanggakan juga kejadian ini tidak terulang lagi," ujar Ari Lasso.

Sebelumnya, Ari Lasso mengungkapkan keluhannya kepada salah satu maskapai penerbangan.

Dalam tiket pesawat tertulis bahwa Ari Lasso akan berangkat pada pukul 17.35 dari Singapura ke Indonesia.

Namun ia mendapat pemberitahuan pergantian jam terbang.

"Ini pesawat saya semestinya (take off) 17.35, tapi kemudian mendapat WhatsApp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah jadi jam 19.35," tutur Ari Lasso.

Ari Lasso pun mengikuti instruksi tersebut.

Namun, dia justru dibuat bingung kembali. Pasalnya saat hendak naik di pesawat dengan jadwal tersebut, petugas menyebut bahwa itu bukan jadwal penerbangannya.

"Terus saya pindah ke gate satunya, (dibilang) 'your flight is already fly'," ucap Ari Lasso.

Hal itu mengakibatkan Ari Lasso mengalami kerugian besar karena ia harus membeli tiket lagi, tiket hotel, dan ia juga rugi waktu.

