Lawan Indonesia di Perempat Final Kejuaraan Dunia Junior BWF 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia dan Malaysia akan bentrok dilaga terakhir fase grup Kejuaraan Dunia Junior BWF 2022 atau Piala Suhandinata yang berlangsung di Spanyol.

Adapun Indonesia dan Malaysia dijadwalkan berhadapan hari ini, Rabu 19 Oktober 2022 pukul 13.00 waktu setempat.

Indonesia dan Malaysia sendiri mempunyai perbedaan waktu.

Sehingga laga Indonesia dan Malaysia baru tersaji sekitar pukul 18.00 WIB.

Menghadapi Malaysia akan menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup dan berhak lolos ke babak Perempat Final.

Hal ini karena Malaysia juga menyapu bersih kemenangan atas Latvia dan Swedia.

Jika berhasil menang dan menjadi juara grup, Indonesia akan menghadapi lawan yang tak mudah.

Sekedar informasi, hanya 8 juara grup yang melaju ke babak perempat final.

Pemenang grup A akan bertemu juara Grup B, C vs D, E vs F, dan G vs H.

Indonesia sendiri tergabung dalam grup A.

Sementara itu calon lawan Indonesia ada d grup B.

Grup B sendiri diisi oleh China, India, Australia, Slovenia dan Islandia.

China kini menjadi pemimpin klasemen dengan menang 3 kali.

Dilaga terakhir fase grup, China akan berhadapan dengan Australia.