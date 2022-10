Manchester City Raih Gelar Klub Terbaik Versi Ballon d'Or 2022, Tim Juara Liga Champions Kalah Saing

Aksi Pemian Manchester City - The Citizens berhasil meraih gelar klub terbaik versi Ballon d'Or 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester City secara mengejutkan berhasil menyabet gelar klub terbaik versi Ballon d'Or 2022.

Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan, Real Madrid tim Juara Liga Champions 2021-2022 sebelumnya lebih dijagokan.

Real Madrid yang mempunyai segudang prestasi baik klub maupun pemainnya, harus tersingkirkan oleh Manchester City yang berstatus sebagai juara bertahan Liga Inggris.

Seperti diketahui El Real berhasil meraih gelar memenangi Liga Champions dan Liga Spanyol 2021-2022, plus Piala Super Spanyol serta Piala Super Eropa.

Selain itu pemain sepak bola pria terbaik versi Ballon d'Or 2022 pun sukses diamankan bomber Real Madrid, Karim Benzema.

Adapun kiper Thibaut Courtois pulang dengan Yashin Trophy untuk Kiper Terbaik.

Namun, dalam perlombaan di kategori Klub Terbaik, Real Madrid dengan segudang prestasi itu hanya nongol di peringkat ketiga.

Mereka kalah saing dari Manchester City dan Liverpool.

Predikat Best Club of The Year sebagai bagian dari penghargaan Ballon d'Or 2022 jatuh kepada Manchester City.

Perdebatan pun mengemuka luas perihal kelayakan The Citizens memenangi anugerah tersebut.

Armada Pep Guardiola hanya meraih satu gelar berupa Liga Inggris 2021-2022.

Sisanya, mereka gugur di semifinal Piala FA, babak 4 Piala Liga Inggris, dan semifinal Liga Champions, di mana Man City dikalahkan Real Madrid secara dramatis.

Pada ajang pembuka musim, Community Shield 2022, Kevin De Bruyne cs juga dikalahkan Liverpool.

Keabsahan Man City sebagai Klub Terbaik 2022 diragukan, termasuk oleh media top Spanyol berbasis di Madrid, Marca.