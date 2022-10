Banggakan Daerah, Peserta Utusan Kalbar Raih Juara Umum Batik Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Peserta utusan Provinsi Kalimantan Barat ( Kalbar ) telah berhasil membanggakan nama baik daerah di kancah nasional dengan memperoleh prestasi juara umum terbaik pemilihan Putra Putri Batik Indonesia 2023 pada Festival Fashion Week Nasional yang digelar di Jakarta pada 16 Oktober 2022.

Martina Beltra selaku Pelatih dan Pimpinan Sanggar Khatulistiwa Entertaiment Kalbar menyebut, bahwa pada event nasional ini, pihaknya mengutus tiga orang peserta dibawah binaan Sanggar Khatulistiwa Entertaiment Kalbar untuk berkompetisi dalam event nasional tersebut.

Tiga peserta tersebut ialah Ersa Ervelin Mariska yang merupakan siswi kelas 3 SMP 7 Kota Pontianak, Vilanti pelajar SD Sebangki Kabupaten Landak dan Yoel Kristiano SMP dari Kabupaten Sintang.

Ketiga peserta ini merupakan dari kalangan pelajar.

“Ersa Ervelin Mariska dan Yoel Kristiano meraih juara umum terbaik putra-putri batik Indonesia 2023. Sedangkan Vilanti memperoleh juara 1 sebagai Princess The of the best,” ujarnya, Selasa 18 Oktober 2022.

“Ini merupakan kebangaan bagi kita semua, karena peserta utusan dari kalbar bisa meraih prestasi di tingkat nasional dengan melawan 182 peserta dari seluruh Indonesia,” jelasnya.

Pada penampilan di sana bernuansa batik nusantara, dan peserta Kalbar menampilkan batik khas Kalbar.

Selain dari bidang penampilan busana, peserta ini juga didukung dengan pembinaan yang mumpuni oleh pelatih.

“Selama ini, memang kita memberikan pelatihan dan pembinaan secara ketat kepada meraka. Sehingga mereka pun bisa tampil maksimal dan membuat dewan juri terpukau sehingga bisa juara di tingkat nasional. Harapannya prestasi ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan,” imbuhnya.

Pada event nasional ini diberikan nilai oleh para dewan juri yang professional yang merupakan artis ternama di Indonesia seperti aktor Laga Indosiar yaitu Mahesa.

Ersa Ervelin Mariska dari Kota Pontianak yang merupakan juara umum Batik Indonesia katagori putri mengungkapkan, bahwa dirinya bangga bisa membawa nama baik Kalbar di kancah nasional.

Walaupun, pada penampilan saat mempragakan dengan mengenakanbusana batik nusantara pada ajang model fashion week nasional ini merasa degdekan didepan 12 juri professional, Namun Ersa Ervelin Mariska tetap tampil dengan percaya diri demi mempertahankan juara umum selama tiga kali berturut-turut sejak 2018 lalu.

“Perolehan prestasi ini tentu tidak terlepas dari ikhtiar yang maksimal seperti latihan yang rajin di sanggar khatulistiwa entertainment Kalbar sehingga bisa memperbaiki kekurangan yang ada,” kata siswi kelas 3 SMP 7 Pontianak ini

Ia pun tidak memungkiri, bahwa prestasi yang diperoleh tersbut juga didukung oleh support dari orang tua, para guru di sekolah dan teman-temannya.

Untuk itu, dirinya juga memberikan motivasi kepada anak muda Kalbar untuk bisa meraih cita-cita yang diimpikan.

“Motivasi untuk meraih keberhasilan adalah harus kembangkan keinginan yang ada agar bisa menghasilkan prestasi yang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain,” kata pelajar berusia 14 tahun ini.

Tak berhenti di tingkatnasional saja, Ersa Ervelin Mariska masih berkeinginan untuk memperoleh prestasi di jenjang yang lebih tiggi lagi yaitu tingkat internasional.

“Target kedepan, tentunya akan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi,” tukasnya. (*)

