MotoGP

Urutan Start MotoGP Australia 2022 Hari Minggu Lengkap Posisi Marc Marquez hingga Fabio Quartararo

Berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Jorge Martin berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 27,767 detik.

Penulis: Zulkifli | Editor: Zulkifli
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Pembalap Ducati Lenovo Italia Francesco Bagnaia memimpin sekelompok pembalap MotoGP selama sesi latihan keempat di Phillip Island pada 15 Oktober 2022, menjelang Grand Prix MotoGP Australia. Glenn Nicholls / AFP 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut urutan start pembalap race MotoGP Australia 2022 Minggu 16 Oktober 2022.

Francesco Bagnaia pembalap Ducati Lenovo, berpeluang untuk menyalip pemuncak klasemen sementara MotoGP 2022.

Bagnaia membuntuti posisi Fabio Quartararo dengan selisih dua poin.

Quartararo masih memuncaki klasemen dengan 219 poin.

Peluang Bagnaia terbuka lebar, pembalap Italia tersebut akan start dari posisi kedua di MotoGp Australia Mingu 16 Oktober 2022.

Pole Position MotoGP Australia 2022 Lengkap Starting Grid Pembalap, Potensi Marquez vs Pecco Bagnaia

Adapun Fabio Quartararo juga start dari posisi yang cukup strategis yakn posis kelima.

Potensi Quartararo meraih podium juga terbuka lebar.

Sementara pol position diraih rider Pramac Racing, Jorge Martin dam akan start terdepan.

Berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Jorge Martin berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 27,767 detik.

Diprediksi bakapan di Phillip Island akan menghadirkan tontonan yang seru.

Sementara juara bertahan Fabio Quartararo berada di grid kedua dan akan start dari posisi kelima.

Berikut hasil lengkap kualifikasi pertama MotoGP Australia 2022.

FP3 MotoGP Australia 2022 Tuntas, Marc Marquez Pecundangi Fabio Quartararo hingga Francesco Bagnaia

Starting grid pembalap MotoGP Australia 2022 Minggu

1. Jorge Martin (Pramac Ducati)
2.Marc Marquez (Repsol Honda)
3. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)
4. Aleix Espargaro (Aprilia Factory)
5. Fabio Quartararo (Monster Yamaha)
6. Johann Zarco (Pramac Ducati)
7. Luca Marini (Mooney VR46 Ducati)
8. Jack Miller (Ducati Lenovo)
9. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati)
10. Alex Rins (Suzuki Ecstar)
11. Alex Marquez (LCR Honda)
12. Maverick Viñales (Aprilia Factory)

Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Hari Ini GP Australia 2022 , Marc Marquez Menggila di Phillip Island

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