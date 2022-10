Kabar Skuad Semen Padang FC Hari Ini Jelang Kick Off Lanjutan Liga 2 Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kabar skuad Semen Padang FC jelang kelanjutan kick off Liga 2 Indonesia 2022.

Tim-tim Liga 2 Indonesia tengah menantikan lanjutan kompetisi di lanjutkan.

Sejumlah tim tersebut beberapa di antaranya tetap berlatih adapula yang meliburkan skuadnya sembari menunggu kepastian jadwal.

Satu di antaranya yakni Semen Padang FC, yang sementara ini masih berjuang untuk naik ke papan atas klasemen wilayah barat.

• Dukungan Shin Tae-yong Hingga Pemain Timnas Indonesia ke Iwan Bule, PSSI Tegaskan Tak Ada Perintah

Belum adanya kepastian kapan Liga 2 2022 akan digelar, tim pelatih Semen Padang FC memutuskan untuk meliburkan seluruh pemainnya.

Keputusan itu diambil sembari menunggu keputusan resmi dari PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengenai jadwal pasti liga bergulir pasca tragedi memilukan di Kanjuruhan, Malang.

Hasil diskusi tim pelatih SPFC, akhirnya harus memberikan libur seminggu lebih kepada tim. Namun, keputusan itu bisa berubah jikalau sewaktu-waktu ada keputusan terbaru dari PSSI dan PT LIB.

“Setelah kita berbicara dengan manajemen dan kesepakatan kita bersama seluruh tim pelatih memberikan libur kepada seluruh pemain selama sembilan hari, terhitung mulai esok sampai tanggal 23 Oktober nanti,” ujar pelatih kepala Semen Padang FC, Delfiadri Jumat 14 Oktober 2022 seperti dilansir dari laman Semen Padang FC

Keputusan ini terpaksan diambil sembari memberikan waktu bagi para pemain kumpul keluarga.

“Libur kita berikan karena belum adanya kepastian liga.

Tapi, kita sudah berkomitmen dengan seluruh pelatih, pemain dan offcial tim jika sewaktu-waktu informasi liga segera bergulir, maka libur juga bisa jadi dipercepat untuk kembali mempersiapkan tim,” imbuhnya

• Kabar Skuad Persib Bandung Hari Ini Jelang Kelanjutan Liga 1, Luis Milla Senang Kondisi Pemain

Delfiadri juga mewanti-wanti kepada seluruh pemain yang pulang kampung untuk bisa menjaga kondisi fisiknya.

Selain itu, seluruh pemain juga dilarang untuk mengikuti pertandingan lain selama libur.

“Kita ingatkan kepada pemain yang pulang, liburan kita bukan liburan anak band, tapi liburan seorang atlit sepakbola.