Berikut Rangkaian Kegiatan Personel Polres Singkawang dan Personel Polsek Jajaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG- Sejumlah Personel Polres Singkawang lakukan kegiatan pengaman, dalam kegiatan Singkawang Borneo Festival dilaksanakan di Singkawang Grand Mall Jalan Alianyang Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Rabu 12 Oktober 2022.

Kegiatan Singkawang Borneo Festival (B-Fes) ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari pembentukan Pemerintah Kota Singkawang Ke 21 Tahun 2022.

Dalam kegiatan B-Fes tersebut diawali dengan penampilan dari Blondy Mary, kemudian dilanjudkan Take overe by mic dan Penampilan/ Performance By Feel Koplo, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Dorprize.

Adapun harga tiket masuk (HTM) untuk menyaksikan acara tersebut sebagai berikut, untuk Reguler Rp.120.000,- dan VIP Rp.200.000,- dan jumlah pengunjung yang menyaksikan acara B-Fes kurang lebih 700 orang.

Berdasarkan surat perintah Kapolres Singkawang perihal pengamanan kegiatan Singkawang Borneo Festival di Singkawang Grand Mall, pengamanan kegiatan dilaksanakan oleh 9 pers polres Singkawang dibawah pimpinan Padal IPDA Arnold Rocky Montolalu S.H.,M.H. dan selama kegiatan berlangsung situasi dalam keadaan aman dan lancar.

Salurkan Bansos

Polsek Jajaran Polres Singkawang Salurkan Bantuan Sosial untuk warga kurang mampu yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM.

Seperti yang dilakukan Personel Polsek Singkawang Selatan telah distribusikan ( Salurkan) Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga masyarakat yang kurang mampu di Jalan Padang Pasir Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kamis 13 Oktober 2022

Kapolres Singkawang Akbp Arwin Amrih Wientama, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Singkawang Selatan Akp Inayatun Nurhasanah, S.H. menyampaikan, kegiatan bantuan sosial ini merupakan kegiatan bhakti sosial Polri untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu, bantuan tersebut berupa Paket Sembako.

Personel Polsek Singkawang Selatan telah distribusikan Bansos kepada warga masyarakat yang kurang mampu di Jalan Padang Pasir Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kamis 13 Oktober 2022

"Disalurkan oleh petugas Polsek Singkawang Selatan bersama bhabinkamtibmas dengan cara Door To Door Sistem dengan diantar langsung ke rumah warga yang kurang mampu," pungkasnya

Adapun petugas yang melaksanakan pendistribusian bantuan sosial di wilayah Kecamatan Singkawang Selatan dipimpin oleh Wakapolsek Singkawang Selatan Iptu Budi Ristanto

Selalu ada cara untuk membuat orang lain tersenyum , Semoga Kegiatan tersebut dapat menginspirasi kita semua untuk selalu berusaha melakukan kebaikan untuk membantu saudara- saudara kita yang membutuhkan.

Sambangi Petani

Kasat Binmas Polres Singkawang Iptu Supiyanto beserta anggota Sat Binmas melakukan kegiatan sambang kepada kelompok tani.

Kebetulan para petani sedang melaksanakan kegiatan menjemur padi di Kel Sedau Kec Singkawang Selatan, Kamis 13 Oktober 2022.

Kegiatan sambang ini sekaligus untuk menjalin Silahturahmi dengan Kelompok Tani Karang Intan Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan ,maksud kegiatan untuk mendekatkan Polri dengan Kelompok Tani ,khususnya kelompok tani yang membidangi Pertanian Padi dan memberikan suport kepada petani padi untuk giat lagi untuk menanam padi guna mensukseskan program Pemerintah dalam hal Ketahanan Pangan di Kota Singkawang.

Kasat Binmas Polres Singkawang Iptu Supiyanto beserta anggota Sat Binmas melakukan kegiatan sambang kepada kelompok tani, Kamis 13 Oktober 2022

Kasatbinmas Polres Singkawang Iptu Supiyanto selain berikan Suport atau motivasi kepada petani, Kasat Binmas juga menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada Kelompok Tani tersebut,

Guna untuk meningkatkan sinergisitas dan kemitraan di antara aparat kepolisian dengan seluruh warga masyarakat.

"Kami melakukan kegiatan sambang kepada petani, dalam kesempatan ini kami juga mengimbau apabila ada melihat sesuatu yang mencurigakan ataupun mengalami gangguan Keamanan bisa segera menginformasikan dan melapor kepada aparat kepolisian maupun Bhabinkamtibmas setempat apabila menjumpai sesuatu yang mencurigakan, Silakan hubungi Call center 110 , Bebas Pulsa," Pungkasnya