LIVE Hasil 16 Besar Malang Indonesia International Challenge 2022: Putri KW Tantang Wakil Jepang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mansion Sports Malang International Challenge 2022 telah memasuki babak 16 besar.

Adapun babak 16 besar Malang Indonesia International Challenge itu akan dihelat hari Kamis, 13 Oktober 2022 mulai pukul 13.00 WIB.

Malang Indonesia International Challenge 2022 sendiri dihelat di GOR Platinum Araya, Malang.

Pada babak 16 besar ini, andalan Indonesia disektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani atau Putri KW dijadwalkan menghadapi Riko Gunji asal Jepang.

Disisi lain duel sesama Indonesia juga tersaji disektor tunggal putri yakni Gabriela Meilani Moningka vs Ruselli Hartawan.

Untuk disektor tunggal putra, Indonesia hanya menyisakan tiga wakil.

Adapun tiga wakil Indonesia itu adalah Bobby Setiabudi, Syabda Perkasa Belawa dan Sulistio Tegar.

Ketiga wakil Indonesia itu pun masing-masing akan menghadapi wakil dari Korea Selatan dan China di babak 16 besar ini.

Adapun live hasil babak 16 besar Mansion Sport Malang Indonesia International Challenge 2022 dapat diakses melalui link yang tersedia diakhir artikel ini.

Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Malang Indonesia International Challenge 2022

Tunggal Putra

* Bobby Setiabudi vs Kim Dong Hun (Korea Selatan)

* Syabda Perkasa Belawa vs Sun Fei Xian (China)

* Sulistio Tegar vs Weng Hong Yang (China)

Tunggal Putri

* Putri KW vs Riko Gunji (Jepang)

* Aisyah Sativa Fatetani vs Chen Lu (China)

* Ruzana Ruzana vs Goh Jin Wei (Malaysia)

* Gabriela Meilani Moningka vs Ruselli Hartawan