Jadwal Lengkap Pekan ke-4 Liga Europa! Real Betis vs AS Roma - Manchester United vs Omonia

JACK GUEZ / AFP

AS Roma akan bertandnag ke markas Real Betis dalam lanjutan matchday ke empat Liga Europa 2022-2023. Pertandingan Real Betis vs AS Roma berlangsung di Stadion Benito Villamarin pada Kamis 13 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB malam ini.Berikut Jadwal Lengkap Pertandingan Liga Europa Matchday ke empat 2022-2023.