Jadwal 4 Besar Brazil vs Italia Kejuaraan Dunia Voli Wanita FIVB 2022! Ada Serbia Menunggu di Final

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim Nasional atau Timnas Voli Wanita Brazil menghadapi Italia pada semifinal Kejuaraan Dunia Bola Voli Wanita FIVB 2022, Apeldoorn, Belanda, Jumat 14 Oktober 2022 dini hari WIB.

Ini merupakan pertemuan kedua bagi kedua tim setelah pada pertemuan pertama di babak penyisihan, Brazil menang dengan skor 3-2.

Pada laga semifinal ini, Brazil menurunkan pemain-pemain terbaiknya dalam upaya mereka menyusul Serbia ke final.

Serbia sendiri mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-1 (25-21, 25-20, 17-25, 25-23), di Gliwice Arena, Polandia, Kamis 13 Oktober 2022 dini hari WIB.

• HASIL Semifinal Voli Kejuaraan Dunia Serbia Tunggu Pemenang Italia vs Brazil! Boskovic Menggila

Ini adalah kedua kalinya Serbia tampil di final Kejuaraan Dunia, setelah memenangkan trofi pertama mereka empat tahun silam di Jepang.

Partai semifinal Brazil vs Italia dijadwalkan tayang langsung di TVRI.

Link live streaming TVRI dan live score Kejuaraan Dunia Bola Voli Wanita FIVB 2022 tersedia di artikel ini.

Susunan Pemain Brazil

2. De Oliveira Saad Gattaz Caroline - MB

3. Gambatto Kudiess Julia - MB

4. Da Silva Ana Carolin - MB

5. Zalewski Daroit Moreira Priscila - OH

6. Alexandre Costa Nunes Nyeme Victoria - L

7. Montibeller Rosamaria - OH

8. Silva Carneiro Macris Fernanda - S

9. Ratzke Roberta Silva - S

10. Braga Guimaraes Gabriela - OH

14. Araujo Natalia - L

15. Viezel Lorena Giovana - MB

16. Nascimento Kisy - O

19. Lemes Santos Tainara - OH

24. Geraldo Teixeira Lorenne - O

Pelatih: Jose Roberto Guimaraes

• Jadwal Jam Tayang Liga Voli Indonesia 2022 Live Moji TV Kamis Ada Bank Jatim vs Vita Solo

Rekam Jejak Brazil di Kejuaraan Dunia Bola Voli Wanita FIVB 2022 :

Brazil vs Ceko (3-1)

Brazil vs Argentina (3-0)

Brazil vs Kolombia (3-0)

Brazil vs Jepang (1-3)

Brazil vs China (3-1)

Brazil vs Italia (3-2)

Brazil vs Puerto Rico (3-0)

Brazil vs Belanda (3-0)

Brazil vs Belgia (3-1)

Brazil vs Jepang (3-2)

Brazil vs Italia (...-...)