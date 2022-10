Hasil 4 Besar Kejuaraan Dunia Voli Wanita FIVB 2022 Italia vs Brazil Live TVRI, Siapa ke Final?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim Nasional atau Timnas Voli Wanita Italia menghadapi Brazil pada semifinal Kejuaraan Dunia Bola Voli Wanita FIVB 2022, Apeldoorn, Belanda, Jumat 14 Oktober 2022 dini hari WIB.

Partai semifinal Italia vs Brazil dijadwalkan tayang langsung di TVRI mulai pukul 01.00 WIB.

Link Live Streaming TVRI dan Live Score Kejuaraan Dunia Bola Voli Wanita FIVB 2022 tersedia di artikel ini.

Sepanjang turnamen ini, Italia mengalami dua kekalahan di babak sebelumnya yakni kala menghadapi tuan rumah Belanda (1-3) dan kalah tipis atas Brazil 2-3.

Itu artinya ini merupakan pertemuan kedua bagi kedua tim setelah pada pertemuan pertama di babak penyisihan, Brazil tampil sebagai pemenang.

• HASIL Semifinal Voli Kejuaraan Dunia Serbia Tunggu Pemenang Italia vs Brazil! Boskovic Menggila

Pada laga semifinal ini, Italai tentu saja menurunkan pemain-pemain terbaiknya dalam upaya mereka menyusul Serbia ke final.

Serbia sendiri mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 3-1 (25-21, 25-20, 17-25, 25-23), di Gliwice Arena, Polandia, Kamis 13 Oktober 2022 dini hari WIB.

Ini adalah kedua kalinya Serbia tampil di final Kejuaraan Dunia, setelah memenangkan trofi pertama mereka empat tahun silam di Jepang.

Berikut Susunan Pemain Italia

1. Lubian Marina - MB

3. Gennari Alessia - OH

4. Bonifacio Sara - MB

5. Malinov Ofelia - S

6. De Gennaro Monica - L

7. Fersino Eleonora - L

8. Orro Alessia - S

9. Bosetti Caterina Chiara - OH

10. Chirichella Cristina - MB

11. Danesi Anna - MB

14. Pietrini Elena - OH

15. Nwakalor Sylvia Chinelo - O

17. Sylla Miryam Fatime - OH

18. Egonu Paola OgechiO

Pelatih: Davide Mazzanti

• Jadwal 4 Besar Brazil vs Italia Kejuaraan Dunia Voli Wanita FIVB 2022! Ada Serbia Menunggu di Final

Rekam Jejak Italia di Kejuaraan Dunia Bola Voli Wanita FIVB 2022 :

Italia vs Kamerun (3-0)

Italia vs Puerto Rico (3-0)

Italia vs Belgia (3-1)

Italia vs Kenya (3-0)

Italia vs Belanda (1-3)

Italia vs Brazil (3-2)